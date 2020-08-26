Непогода обесточила населенные пункты в 4 областях

Из-за дождя, грозы и сильных порывов ветра населенные пункты были обесточены в четырех областях. Фото: Pixabay

139 населенных пунктов утром 26 августа остались без света из-за плохой погоды.

Сработали системы защиты линий электропередач, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Из-за дождя, грозы и сильных порывов ветра населенные пункты были обесточены в четырех областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сильный ливень пронесся по Киеву

В частности, в Житомирской - 68, Киевской - 54, Винницкой - 14, Черкасской - 3. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

26 августа погода в большинстве регионов Украины будет сухой и теплой. Днем дожди прогнозируют только в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.