Создали уникальный бесшумный троллейбус

В Виннице выйдет на дороги бесшумний троллейбус собственного производства VinLine. В его салоне не будет слышно шума компрессора. Водителю не придется лазить на крышу, чтобы установить штангу, которая вдруг оторвалась от проводов во время движения.

Это уже второй троллейбус, изготовленный на коммунальном предприятии "Винницкая транспортная компания". Машину представили на обозрение на главной улице областного центра Соборной во время празднования Дня города, сообщает Голос Украины.

"Скоро машина выйдет на маршрут, - рассказал руководитель предприятия Михаил Луценко. - Кузов, как и в первом нашем троллейбусе, белорусского производства, закупили на Минском автомобильном заводе. Однако есть новинки, которые понравятся и водителям, и пассажирам".

В Виннице на маршрут выйдет бесшумный троллейбус. Фото: golos.com.ua

Двигатель у второго VinLine производства Харьковского завода электрических машин. На первой машине стоит прибалтийский двигатель.

Компрессор на новой машине работает почти бесшумно. Его работа не ощущается в салоне. Одно из удобств, на старых машинах водители имеют дополнительную работу - один или больше раз за смену им приходится менять угольную вставку на токоприемники. Делать это приходится тогда, когда слетают штанги. Это происходит из-за того, что рассыпается угольная вставка.

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Пять лет назад Винница закупила 40 новых троллейбусов, еще 129 обновили по программе капитально-восстановительного ремонта. До конца 2019-го планируют изготовить четыре собственные троллейбусы. Кстати, они по дизайну похожи на трамваи винницкого производства. Всего их изготовили десять единиц. Они курсируют по городу с логотипом WinWay. Такое название пассажиры выбрали на конкурсной основе. Название новому троллейбусу будут выбирать так же. По словам Сергея Моргунова, городская власть объявит конкурс сразу после выхода машины на маршрут, а победителя ждет вознаграждение.