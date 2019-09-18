Создали уникальный бесшумный троллейбус

 
Ексклюзивы
1/5
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 522
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
Просмотров: 1017
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 810
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2745
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 297
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 999
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2070
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 864
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 774
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 360
Фото
Все фото
9
7
5
7
18
В сельской недостроенной школе сделали современную арт-резиденцию
В сельской недостроенной школе сделали современную арт-резиденцию
&quot;Перестрелки и неуравновешенные соседи&quot; - как работают патрульные полицейские
"Перестрелки и неуравновешенные соседи" - как работают патрульные полицейские
Смерть и много пострадавших: сообщили детали жуткого ДТП
Смерть и много пострадавших: сообщили детали жуткого ДТП
Смузи с петрушки и белый винегрет: презентовали необычные локальные блюда
Смузи с петрушки и белый винегрет: презентовали необычные локальные блюда
Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города
Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города
Видео
Все видео
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2745
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4968
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1692
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31131
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1098
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
четверг, 19 сентября 2019 04:25

Создали уникальный бесшумный троллейбус

  Комментировать

В Виннице выйдет на дороги бесшумний троллейбус собственного производства VinLine. В его салоне не будет слышно шума компрессора. Водителю не придется лазить на крышу, чтобы установить штангу, которая вдруг оторвалась от проводов во время движения.

Это уже второй троллейбус, изготовленный на коммунальном предприятии "Винницкая транспортная компания". Машину представили на обозрение на главной улице областного центра Соборной во время празднования Дня города, сообщает Голос Украины.

"Скоро машина выйдет на маршрут, - рассказал руководитель предприятия Михаил Луценко. - Кузов, как и в первом нашем троллейбусе, белорусского производства, закупили на Минском автомобильном заводе. Однако есть новинки, которые понравятся и водителям, и пассажирам".

  В Виннице на маршрут выйдет бесшумный троллейбус. Фото: golos.com.ua
В Виннице на маршрут выйдет бесшумный троллейбус. Фото: golos.com.ua

Двигатель у второго VinLine производства Харьковского завода электрических машин. На первой машине стоит прибалтийский двигатель.

Компрессор на новой машине работает почти бесшумно. Его работа не ощущается в салоне. Одно из удобств, на старых машинах водители имеют дополнительную работу - один или больше раз за смену им приходится менять угольную вставку на токоприемники. Делать это приходится тогда, когда слетают штанги. Это происходит из-за того, что рассыпается угольная вставка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отсрочили запуск электронного билета

Пять лет назад Винница закупила 40 новых троллейбусов, еще 129 обновили по программе капитально-восстановительного ремонта. До конца 2019-го планируют изготовить четыре собственные троллейбусы. Кстати, они по дизайну похожи на трамваи винницкого производства. Всего их изготовили десять единиц. Они курсируют по городу с логотипом WinWay. Такое название пассажиры выбрали на конкурсной основе. Название новому троллейбусу будут выбирать так же. По словам Сергея Моргунова, городская власть объявит конкурс сразу после выхода машины на маршрут, а победителя ждет вознаграждение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали уникальный бесшумный троллейбус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 62745
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 54279
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 28362
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 21655
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 18315
Винница
В центре города проведут музыкальный завтрак
В центре города проведут музыкальный завтрак
 Просмотров: 81
В сельской недостроенной школе сделали современную арт-резиденцию
В сельской недостроенной школе сделали современную арт-резиденцию
9
 Просмотров: 810
Центра реабилитации присвоили имя женщины с ограниченными возможностями
Центра реабилитации присвоили имя женщины с ограниченными возможностями
 Просмотров: 27
"Перестрелки и неуравновешенные соседи" - как работают патрульные полицейские
"Перестрелки и неуравновешенные соседи" - как работают патрульные полицейские
7
 Просмотров: 306
Назвали предметы, по которым лучше всего сдали ВНО
Назвали предметы, по которым лучше всего сдали ВНО Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
11
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
3
Порошенко снова не пришел на допрос
Голосов: 1226
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua