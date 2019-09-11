vin.gov.ua Винницкая область: создали единственный в Украине памятник мидиям

В Винницкой области в селе Оксановка Ямпольского района открыли памятник речным мидиям, которые в 1946-1947 годы спасли людей от голода. Это единственный памятник в Украине, посвященный событиям тех лет.

Скульптуру в форме ракушки изготовили из белого камня львовские мастера Василий Лев, Наталья Лейкина и Сергей Грицанюк. Им понадобилось всего лишь две недели.

В середине раковины - дитя, которое символизирует продолжение жизни.

"В тот период именно благодаря речным мидиям из Днестра люди и выжили. Даже на скульптуре написали: "Вспомни, как на берегу реки зашли дары Днестровских вод", - говорит председатель общественной организации "Туристическая Ямпольщины" Мирослава Марченко.

Собирали мидии не только жители сел, расположенных у реки Днестр. Приезжали со всех окрестных районов. Больше всего - из Бара, Винницы, Гайсина, Крижополя.

"Люди пухли от голода больше всего весной 47-го. Тогда уже закончились запасы прошлогоднего урожая. Именно на берег Днестра волны начали выбрасывать невиданное количество мидий. Берег был покрыт ими, - вспоминает местная Ольга Харевская, которой сейчас 93 года. - Люди бросились собирать их в ведра и мешки. Прямо на берегу разводили огонь и варили моллюски в котелках. Ели их и пили из них уху".

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В 1946 году был плохой урожай из-за засухи. И все же собрали небольшой урожай рожи, ячменя, пшеницы. Был приказ из Москвы любой ценой выполнить план хлебосдачи и колхозы выполняли. Тогда люди получали всего лишь по мешку зерна в год. Поэтому искусственно возник голод. Особенно он был ощутим на Кировоградщине. Люди просто умирали.