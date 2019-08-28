Создадут необычные муралы ко дню города

В Виннице в рамках художественной резиденции "Vin Art City" создают пять новых муралов. Два из них уже почти завершены, еще два в процессе и эскиз пятого на стадии утверждения.

Накануне Дня города художники украшают дома новыми муралами. Создают их в рамках проекта "Vin Art City", организованного городскими властями в 2015 году, пишет vezha.vn.ua.

Мурал "Семейные ценности". Фото: vezha.vn.ua

В июле исполнительный комитет городского совета утвердил перечень муралов и адреса домов, где они появятся. Эскизы каждого мурала согласовывают с жителями домов, где они должны появиться.

Мурал “Космические мечты” на проспекте Космонавтов, 6. Фото: vezha.vn.ua

Заявки на участие в проекте "Vin Art City" поступали от художников из разных городов, однако, по словам куратора проекта Александра Никитюка, в этом году муралы создавать только винницкие художники.

Стенопись “Культурный код” . Фото: vezha.vn.ua

Первым в начале августа начали рисовать мурал "Семейные ценности" на стене дома № 53 по улице Соборной. Автором стенописи является художница Мария Дитинюк. На нем изображен мужчина с женой, тела которых будто образуют ствол дерева, волос сплетается в ветви, а крона дерева образует карту Украины.

Мурал "Спорт-ремейк", который будет нарисован появится на стене физико-математическая гимназия № 17 . Фото: vezha.vn.ua

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Участникам боевых действий и семьям погибших из Винницкой области выделили 20,5 млн грн из госбюджета. Эти деньги потратят в течение года исключительно на покупку жилья. 17 квартир купят члены семей погибших участников боевых действий (УБД). Также УБД из числа инвалидов i-II группы. Еще 4 квартиры - участники боевых действий, которые воевали на территории других государств. В частности, речь идет об афганцах.

