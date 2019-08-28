Создадут необычные муралы ко дню города

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
2 Просмотров: 1890
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 783
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1152
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1332
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 702
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14779
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1035
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1917
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2205
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 14814
Фото
Все фото
11
5
8
5
6
Показали сказочные пейзажи с крыши многоэтажек
Показали сказочные пейзажи с крыши многоэтажек
&quot;Фрукты дешевле, чем колбаса&quot; - фитнес-тренер рассказала, как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле, чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала, как худеть экономно и без вреда для здоровья
Без потерь и ранений: показали, как встречали нацгвардейцев с войны
Без потерь и ранений: показали, как встречали нацгвардейцев с войны
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Бодібілдерка продемонстрировала сексуальную фигуру в купальнике
Бодібілдерка продемонстрировала сексуальную фигуру в купальнике
Видео
Все видео
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6237
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2475
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2646
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4862
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 882
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
четверг, 29 августа 2019 04:15

Создадут необычные муралы ко дню города

  Комментировать

В Виннице в рамках художественной резиденции "Vin Art City" создают пять новых муралов. Два из них уже почти завершены, еще два в процессе и эскиз пятого на стадии утверждения.

Накануне Дня города художники украшают дома новыми муралами. Создают их в рамках проекта "Vin Art City", организованного городскими властями в 2015 году, пишет vezha.vn.ua.

  Мурал "Семейные ценности". Фото: vezha.vn.ua
Мурал "Семейные ценности". Фото: vezha.vn.ua

В июле исполнительный комитет городского совета утвердил перечень муралов и адреса домов, где они появятся. Эскизы каждого мурала согласовывают с жителями домов, где они должны появиться.

  Мурал “Космические мечты” на проспекте Космонавтов, 6. Фото: vezha.vn.ua
Мурал “Космические мечты” на проспекте Космонавтов, 6. Фото: vezha.vn.ua

Заявки на участие в проекте "Vin Art City" поступали от художников из разных городов, однако, по словам куратора проекта Александра Никитюка, в этом году муралы создавать только винницкие художники.

  Стенопись “Культурный код” . Фото: vezha.vn.ua
Стенопись “Культурный код” . Фото: vezha.vn.ua

Первым в начале августа начали рисовать мурал "Семейные ценности" на стене дома № 53 по улице Соборной. Автором стенописи является художница Мария Дитинюк. На нем изображен мужчина с женой, тела которых будто образуют ствол дерева, волос сплетается в ветви, а крона дерева образует карту Украины.

  Мурал "Спорт-ремейк", который будет нарисован появится на стене физико-математическая гимназия № 17 . Фото: vezha.vn.ua
Мурал "Спорт-ремейк", который будет нарисован появится на стене физико-математическая гимназия № 17 . Фото: vezha.vn.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В городе установят необычные уборные для собак

Участникам боевых действий и семьям погибших из Винницкой области выделили 20,5 млн грн из госбюджета. Эти деньги потратят в течение года исключительно на покупку жилья. 17 квартир купят члены семей погибших участников боевых действий (УБД). Также УБД из числа инвалидов i-II группы. Еще 4 квартиры - участники боевых действий, которые воевали на территории других государств. В частности, речь идет об афганцах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создадут необычные муралы ко дню города». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 7 Просмотров: 50960
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 30852
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 17903
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора Просмотров: 15760
Картофель дешевеет: назвали причины
Картофель дешевеет: назвали причины Просмотров: 12960
Винница
Показали сказочные пейзажи с крыши многоэтажек
Показали сказочные пейзажи с крыши многоэтажек
11
 Просмотров: 2133
В городе установят необычные уборные для собак
В городе установят необычные уборные для собак Просмотров: 243
Больше едет женщин: как небольшой город превращается в туристическую мекку
Больше едет женщин: как небольшой город превращается в туристическую мекку Просмотров: 1233
Подросток открыла необычную сортировочную станцию
Подросток открыла необычную сортировочную станцию Просмотров: 1116
Рассказали, как крупный регион поделят на несколько районов
Рассказали, как крупный регион поделят на несколько районов Просмотров: 2556
Больше всего комментируют
9
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
7
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
7
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
5
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Голосов: 2195
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua