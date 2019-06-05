Состоится масштабный литературный фестиваль

В Виннице состоится второй Международный фестиваль «Остров Европа». Фото: фейсбук

13-16 июня в Виннице во второй раз состоится фестиваль "Остров Европа".

На фестиваль приедут писатели из Польши, Хорватии, Швейцарии и Македонии.

В этом году фестиваль будет иметь полноценный статус Международного. Будет англоязычное сопровождение и перевод на локациях.

Фестиваль в городе продлится четыре дня. За это время его посетители смогут побывать на 10 локациях и посетить около 35 событий.

Среди участников мероприятия –победители центральноевропейской премии "Ангелус" Мацей Плаза (Польша) и Оксана Забужко (Украина), лауреат премии Адальберта Шамиссо ДрагицаРайчич (Хорватия-Швейцария), обладательница Литературной премии Европейского Союза Лидия Димковская (Македония).

Украинскую программу представят: Наталья Белоцерковец, Николай Рябчук, Ирина Старовойт, Екатерина Міхаліцина, Катрина Хаддад, Петр Яценко, Гєник Беляков, Юлия Мусаковская, Наталья Доляк, Юлия Броварная и другие.

Впервые на фестивале будут звучать Венгерская, Румынская, македонская, крымскотатарская и идиш.

В программе фестиваля запланированы поэтические чтения в атмосферных местах, дискуссии, авторские встречи, презентации, музыкальные выступления, вечерние перформансы потрясения и спонтанные художественные акции. Своими поэтически-музыкальными проектами будут делиться звезды украинской литературы - Юрий Издрик, Дмитрий Лазуткин, Павел Коробчук, а также львовскую группу "Три шага в ночь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn

"Остров Европа" основан украинскими літераторками Екатериной Калитко и Анной Вовченко в 2015 году. Проект призван артикулировать достижения "малых" и "камерных" литератур Европы (Центрально-Восточная Европа, Балканы, Средиземноморье и другие регионы, а также творчество мигрантов) и их связь с украинским историко-культурным контекстом.