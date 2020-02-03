Состоится концерт группы "Друга Рика" с оркестром

 
Ексклюзивы
1/5
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 945
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5166
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1260
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2340
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1557
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1593
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18306
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5301
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3933
Фото
Все фото
7
8
10
14
5
&quot;Просил режиссера добить Путина&quot;: в прокат выходит комедия &quot;Наши Котики&quot;
"Просил режиссера добить Путина": в прокат выходит комедия "Наши Котики"
Два бетонных столба упали на автомобили и троллейбус с людьми
Два бетонных столба упали на автомобили и троллейбус с людьми
Выставка собак: хозяева не жалеют денег на своего любимца
Выставка собак: хозяева не жалеют денег на своего любимца
Концерт и драконы: как во Львове отмечают Китайский Новый год
Концерт и драконы: как во Львове отмечают Китайский Новый год
&quot;Надо сделать что-то, что останется после нас&quot;: на встрече собрались благотворители
"Надо сделать что-то, что останется после нас": на встрече собрались благотворители
Видео
Все видео
Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год
Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год
Обвалилась крыша национальной памятки на Львовщине
Обвалилась крыша национальной памятки на Львовщине
"Мисс Львов" оскандалилась в эфире российского телеканала
"Мисс Львов" оскандалилась в эфире российского телеканала
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Украинскую щедривку спели под электронную музыку и лиру
Украинскую щедривку спели под электронную музыку и лиру
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 360
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3051
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1422
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25948
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 693
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 10:21

Состоится концерт группы "Друга Рика" с оркестром

  Комментировать
Состоится концерт группы &quot;Друга Рика&quot; с оркестром
Концерт состоится 10 февраля. Фото предоставлено организаторами.

10 февраля во Львове состоится концерт группы "Другая Река". Посвященный Дню влюбленных в сопровождении камерного оркестра.

Музыканты исполнят нежные и чувственные акустические версии песен из альбома "Пирамида", а также любимые хиты группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Просил режиссера добить Путина": в прокат выходит комедия "Наши Котики"

""Другая Река" неоднократно выступала в 2019 году перед своими поклонниками. Чего только стоит восьми тысячный концерт во Дворце Спорта в Киеве, который удалось собрать лишь за 1,5 месяца. Затем музыканты поехали на гастроли в Канаду и США, а лето, как всегда, прошло в фестивальном движении. И вот теперь "Другая Река" будто умерит свое течение во время акустического концерта во Львове. Это будет нежно, романтично и невероятно красиво. И вы должны увидеть это вживую, лучше вместе с близким человеком и вы точно запомните этот вечер навсегда", - отмечают организаторы концерта.

"Другая река" - украинская группа, создали в 1996 в Житомире. Играют в стиле поп-рока с элементами нью-вейва, пост-панка, брит-попа и инди-рока. За время своего существований группа выпустила семь пластинок и два сборника с песнями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Состоится концерт группы "Друга Рика" с оркестром». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Националисты объединились в единую организацию

Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна

Торговля цветами привела к кризису в стране

Самое читаемое
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 32284
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 29891
&quot;В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка&quot; - народный синоптик
"В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик
 Просмотров: 8037
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 7497
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
5
 Просмотров: 7317
Львов
Вернулись из Китая с симптомами ОРВИ: во Львове и Ровно трех человек изолировали в спецбокс
Вернулись из Китая с симптомами ОРВИ: во Львове и Ровно трех человек изолировали в спецбокс Просмотров: 1080
Выстрелил в голову и закопал тело: раскрыли убийство таксиста во время Евро-2012
Выстрелил в голову и закопал тело: раскрыли убийство таксиста во время Евро-2012 Просмотров: 837
Хотел сделать селфи - 18-летнего парня убило током
Хотел сделать селфи - 18-летнего парня убило током 1 Просмотров: 1593
"Просил режиссера добить Путина": в прокат выходит комедия "Наши Котики"
"Просил режиссера добить Путина": в прокат выходит комедия "Наши Котики"
7
 1 Просмотров: 1683
Два бетонных столба упали на автомобили и троллейбус с людьми
Два бетонных столба упали на автомобили и троллейбус с людьми
8
 Просмотров: 2727
Больше всего комментируют
8
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
6
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский
Голосов: 944
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua