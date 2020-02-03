Состоится концерт группы "Друга Рика" с оркестром

Концерт состоится 10 февраля. Фото предоставлено организаторами.

10 февраля во Львове состоится концерт группы "Другая Река". Посвященный Дню влюбленных в сопровождении камерного оркестра.

Музыканты исполнят нежные и чувственные акустические версии песен из альбома "Пирамида", а также любимые хиты группы.

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""Другая Река" неоднократно выступала в 2019 году перед своими поклонниками. Чего только стоит восьми тысячный концерт во Дворце Спорта в Киеве, который удалось собрать лишь за 1,5 месяца. Затем музыканты поехали на гастроли в Канаду и США, а лето, как всегда, прошло в фестивальном движении. И вот теперь "Другая Река" будто умерит свое течение во время акустического концерта во Львове. Это будет нежно, романтично и невероятно красиво. И вы должны увидеть это вживую, лучше вместе с близким человеком и вы точно запомните этот вечер навсегда", - отмечают организаторы концерта.

"Другая река" - украинская группа, создали в 1996 в Житомире. Играют в стиле поп-рока с элементами нью-вейва, пост-панка, брит-попа и инди-рока. За время своего существований группа выпустила семь пластинок и два сборника с песнями.