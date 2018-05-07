Сорвали стратегические планы русского командования: годовщина победы Сечевых Стрельцов на Маковке

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На горе Маковка, что в Сколевском районе Львовской отметили 103-ю годовщину победы Украинских Сечевых Стрельцов над русскими войсками.

Почтить память украинских Героев собрались сотни людей: представители власти, общественных организаций, реконструкторы, молодежь, ветераны АТО и неравнодушные граждане.

Мероприятие началось с восхождения на гору Маковка, где присутствующие возложили цветы к Мемориалу и зажгли лампадки на могилах погибших сечевых стрельцов. После священники отслужили чин панихиды.

"В XXI веке мы снова имеем вызов, поэтому и стали с оружием в руках против врага. Но, уверен, что на этот раз победа будет обязательно за нами. Потому что слишком много крови было пролито поколениями украинцев, чтобы создать и удержать наше государство", - отметил во время вече Глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

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Бои за гору Маковка происходили во время Первой мировой войны в Карпатах между подразделениями австро-венгерских и российских войск. В составе 55-й австро-венгерской пехотной дивизии, державшей оборону Маковки, воевало 800 сечевых стрельцов. Этот легион, созданный в начале войны, был укомплектован украинцами из Галичины. В результате героической обороны Маковки полностью сорвались стратегические планы российского командования. Вследствие больших потерь российские войска не смогли продолжить наступление. Через неделю вынуждены были поспешно отступать перед австрийскими подразделениями что подошли. После победы на Маковке сечевые стрельцы отличились и в других боях в Галичине. Были превращены в полк УСС.