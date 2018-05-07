 
Ексклюзивы
1/5
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Просмотров: 414
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 405
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2259
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 9162
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1233
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1440
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 243
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2070
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7389
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
11
14
6
13
18
Сорвали стратегические планы русского командования: годовщина победы Сечевых Стрельцов на Маковке
Сорвали стратегические планы русского командования: годовщина победы Сечевых Стрельцов на Маковке
Во Львове заработала железная дорога, которой руководят дети
Во Львове заработала железная дорога, которой руководят дети
&quot;Работала бесплатно&quot; - переселенка рассказала, как стать фотографом
"Работала бесплатно" - переселенка рассказала, как стать фотографом
Во Львове новый рекорд: сварили гигантское мыло
Во Львове новый рекорд: сварили гигантское мыло
Рыцари, оркестры и Король Лев на коне: Львовом прошел парад ко Дню города
Рыцари, оркестры и Король Лев на коне: Львовом прошел парад ко Дню города
Видео
Все видео
Впервые в Украине создадут общий мемориал евреям, бойцам ОУН, полякам и цыганам
Впервые в Украине создадут общий мемориал евреям, бойцам ОУН, полякам и цыганам
"Шо на приколі? Чо ти кричиш вопше?" - показали видео хама-водителя с полицейским
"Шо на приколі? Чо ти кричиш вопше?" - показали видео хама-водителя с полицейским
СБУ сожгла рекордную партию гашиша стоимостью 50 млн грн
СБУ сожгла рекордную партию гашиша стоимостью 50 млн грн
"Ходили люди и советовали не открывать рты" - на Львовщине рекультивируют свалку по американской технологии
"Ходили люди и советовали не открывать рты" - на Львовщине рекультивируют свалку по американской технологии
СБУ показала видео теракта, который финансировало окружение Януковича
СБУ показала видео теракта, который финансировало окружение Януковича
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 5238
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2070
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4635
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6156
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 828
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 108
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 03:28

Сорвали стратегические планы русского командования: годовщина победы Сечевых Стрельцов на Маковке
11

  Комментировать

Почтить память украинских Героев собрались сотни людей
Фото: facebook.com/Halyna Kostyk
Почтить память украинских Героев собрались сотни людей
Почтить память украинских Героев собрались сотни людей
Почтить память украинских Героев собрались сотни людей
Почтить память украинских Героев собрались сотни людей

На горе Маковка, что в Сколевском районе Львовской отметили 103-ю годовщину победы Украинских Сечевых Стрельцов над русскими войсками.

Почтить память украинских Героев собрались сотни людей: представители власти, общественных организаций, реконструкторы, молодежь, ветераны АТО и неравнодушные граждане.

Мероприятие началось с восхождения на гору Маковка, где присутствующие возложили цветы к Мемориалу и зажгли лампадки на могилах погибших сечевых стрельцов. После священники отслужили чин панихиды.

"В XXI веке мы снова имеем вызов, поэтому и стали с оружием в руках против врага. Но, уверен, что на этот раз победа будет обязательно за нами. Потому что слишком много крови было пролито поколениями украинцев, чтобы создать и удержать наше государство", - отметил во время вече Глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Тернополе показали фото сечевых стрельцов с мистическим происхождением

Бои за гору Маковка происходили во время Первой мировой войны в Карпатах между подразделениями австро-венгерских и российских войск. В составе 55-й австро-венгерской пехотной дивизии, державшей оборону Маковки, воевало 800 сечевых стрельцов. Этот легион, созданный в начале войны, был укомплектован украинцами из Галичины.

В результате героической обороны Маковки полностью сорвались стратегические планы российского командования. Вследствие больших потерь российские войска не смогли продолжить наступление. Через неделю вынуждены были поспешно отступать перед австрийскими подразделениями что подошли.

После победы на Маковке сечевые стрельцы отличились и в других боях в Галичине. Были превращены в полк УСС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
На месте боя украинских сечевых стрельцов нашли массовое захоронение воинов
На месте боя украинских сечевых стрельцов нашли массовое захоронение воинов Просмотров: 1098
Открыли форт-музей Сечевых Стрельцов
Открыли форт-музей Сечевых Стрельцов Просмотров: 495
Реконструкторы показали тысячелетнюю историю украинского войска
Реконструкторы показали тысячелетнюю историю украинского войска Просмотров: 3292
Сейчас вы читаете новость «Сорвали стратегические планы русского командования: годовщина победы Сечевых Стрельцов на Маковке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 48656
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 43143
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 32987
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 32707
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 24323
Больше всего комментируют
67
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
10
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
7
Россия намерена покинуть Донбасс - Гримчак
Голосов: 2647
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua