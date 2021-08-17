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вторник, 17 августа 2021 19:03

Сорочинская ярмарка стартовал. Что, где и почем - первые фото
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17 августа в селе Большие Сорочинцы на Полтавщине торжественно открыли Сорочинская ярмарка - 2021.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала на открытии и увидела, как оживает одно из крупнейших и точно самое яркое торжище Украины.

17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021
Фото: Ольга Стенько
17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021
17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021
17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021
17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021

Стоит отметить, что нынешняя ярмарка значительно скромнее. Много пустых рядов как в городке мастеров, так и в зоне, где торгуют товарами широкого потребления. Хотя цены радуют, ассортимент заметно скромнее.

- Ежегодно ездим на ярмарку. Именно в первый день приезжаем, а потимм, бывает по два-три раза еще ездим. За эмоциями и впечатлениями, в основном. Обычно, даже в первый день, людей которое Силедка в бочках. А сегодня - просторно и в рядах и на аллеях. Людей заметно меньше, - говорит кременчужанка Юлия.

Утром, по 2:00 до официального открытия, в торговых рядах уже выкладывают товар. У предпринимателей есть возможность выторговать первые деньги. Или необычнее товар, тем больше шанс привлечь внимание покупателей. А если еще и вид необычный - то все внимание первых посетителей ярмарки обеспечена.

Один из таких ярких покупателей - Игорь Прилуцкий с Кропивницкого. Продает варенье из шишек. Привлекает внимание необычным костюмом.

Автор: Ольга Стенько
  17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021
17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021

- Костюм у меня "сборная солянка". Кошелек - монгольский, шаровары под монгола. Сапоги тоже монгольские, а рубаха - славянская. Оздобрена ручной вышивкой со старославянским знаками - Сварога. На шее висит герб Самарканда. Потому что мы делали тему тамерланських воинов, я реконструктор, - говорит о себе Игорь.

Рассказывает, что на ярмарку лично приехал впервые. Всегда, когда едет на масштабные фестивали, берет с собой свои костюмы. Любит быть в центре внимания.

Если судить по ассортименту товаров среди "народных художественных" рядов, в центре внимания - вышиванки. Их, пожалуй, самый большой выбор в Сорочинцах в этом году, по сравнению с другими товарами.

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Цены немного выросли, по сравнению с предыдущим ярмаркой, который состоялся в позапрошлом году (в 2020-м Сорочинской ярмарке не было из-за пандемии. - Gazeta.ua). Самая дешевая взрослая вышиванка - от 350 грн. Это машинная вышивка небольшой плотности на ткани, в составе которой есть синтетика. Наиболее популярная цена на рубашки начинается от тысячи гривен. На авторские и дизайнерские, а также тонкую ручную работу колеблется в пределах 10-16 тыс. грн.

У предпринимателей, которые держат собственное производство, можно найти оригинальные модели и цвета.

Автор: Ольга Стенько
  17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021
17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021

- От 150 гривен - это детские с домотканой ткани с домоткаными нашивками. 250-400 средне вышитые или 700-800 - обильно зашиты вышивкой. Женские от 350 гривен до трех тысяч. Платье - дороже. Стараемся, чтобы те было много вышивки. Потому что когда лдина уже покупает вышиванку, она хочет, чтобы это было красиво, насыщенно, по-богатому, - говорит Львовянка Елена Гнидец.

Предпринимательница розковидае, что на Сорочинской ярмарке ездит уже с десяток лет. Это дает возможность изучать спрос и планировать модели на следующий год. В этом году за участие в ярмарке заплатили 18 тыс. грн. В эту цену входит место и палатку от организаторов торжища. В течение шести дней ночуют в торговой палатке у товара. Питаются продуктами, привезли с собой, и на фудкорт.

Стоит отметить, что в этом году фудкорт значительно меньше. Так, если традиционно для кафе отводили пару кварталов, то сейчас точки где предлагают поесть, можно пересчитать по пальцам рук.

В частности, практически исчезли кафе и рестораны под открытым небом на главной аллее возле центральной арки, является одним из символов ярмарки. Здесь есть палатка с кальян-баром, где предлагают присесть на низкие кресла, чтобы отдохнуть от ярмарочного шума. И рядом в кафе подают вкусные галушки и вареники.

- Клецки с начинкой из мяса и ливера. Поливка на выбор - жареный лук, жареные грибы, шкварки или сметана. Порция 50 гривен. На порцию вареников идет пять штук на 30 гривен, - официантка ловко накладывает галушки в одноразовую миску.

Автор: Ольга Стенько
  17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021
17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021

Цены на еду разные. За один большой вареник иногда просят 20 гривен за картошку или капусту, и 25 - за мясную начинку. На шашлык за 100 г - от 40 до 50 грн, столько же стоит порция плова или первое блюдо. Поллитровую стакан пива - 25 грн, квас - от 20. Цены настолько различаются, что, например, за пол-литровую бутылку воды в одном кафе просят 20 грн, а в их соседей такую ​​же цену просят за литр воды того же производителя.

Для тех, кому кроме хлеба надо еще и зрелищ, также есть куда бросить взгляд. В течение дня концертные программы проходят на усии трех сценах - "на мельнице" и в "усадьбе Хивря" на центральной аллее, а на главной сцене проводятся фестивали-конкурсы исполнителей. Вечером на этой же сцене проводят коммерческие концертные программы. В этом году можно попасть на выступления групп "Евшан Zillia", "Комора", "Ляпис-98", а также сольных исполнителей - Олега Кинзова, Натальи Май Алены Карат и Оли Поляковой.

Автор: Ольга Стенько
  17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021
17 августа на Полтавщине открыли Сорочинскую ярмарку - 2021

Открывать Сорочинскую ярмарку-2021 в этом году приехал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Встречали его заместители председателя Полтавской ОГА. Главы области Олега Синегубова, как и хозяйки Сорочинской ярмарки Светланы Свищевой, на открытии не было.

Продлится ярмарка до 22 августа - официальное закрытие запланировано на 17:30.

Сорочинскую ярмарку в Украине возобновили с 1999 года. Леонид Кучма приезжал сюда в 2003 году. К нему трудно было пробраться через большое количество охраны. Виктор Ющенко посещал Сорочинку дважды. 2007 купил вышиванку и шесть кукол-мотанок. 2009-го прилетел на вертолете, приобрел специи в узбекских торговцев. Они подарили ему свой национальный костюм и нож. Виктор Янукович в 2010 году на Сорочинцах купил вышиванку, керамическую статуэтку-куму, картину леопарда из янтаря, докторскую колбасу и бочку для соления.

В 2020-м организаторы сначала объявили даты проведения очередной ярмарки, а затем - о его отмене. Причина отмены, которую назвали - пандемия и карантинные ограничения.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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