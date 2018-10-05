Сообщили, когда включат отопление

Автор: xoxo. В Виннице начнут отопительный сезон вовремя

В Виннице начнут отопительный сезон вовремя и без задержек.

С 8 октября в городских школах, детсадах и больницах начнут включать отопление.

"Подача тепла будет происходить постепенно. Прежде всего отопления включат в учебных заведениях, затем - в жилых домах. Отопление в домах планируется подать уже с 15 октября по распоряжению Кабинета министров", - говорит мэр Винницы Сергей Моргунов.

Впрочем, жители говорят из-за непогоды ощутимо похолодало и в квартирах.

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Кабинет министров решил запустить отопительный сезон в Украине 15 октября. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что и до сих пор каждый орган местного самоуправления индивидуально определиться, когда начать отопительный сезон учитывая реальные погодные условия.