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воскресенье, 28 февраля 2021 17:16

Собаки принесли во двор человеческую ногу

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Собаки принесли во двор человеческую ногу
Собаки. Иллюстративное фото / CNN

На одном из хуторов в селе Гологорки Золочевского района Львовской собаки принесли во двор дома человеческую ногу.

По словам правоохранителей, нога была повреждена. Ее передали на экспертизу. В полиции предполагают, что это может быть концовка местного жителя. Об этом пишет "УНИАН".

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"Нога может принадлежать одному из жителей села Гологорки, который в конце осени 2020 пропал без вести и сейчас находится в розыске. Также нога может принадлежать другому неустановленному лицу", - рассказал следователь Николай Яремчук.

Правоохранители просят присоединиться к поискам тела совместно с работниками полиции и Национальной гвардии. Если кто-то располагает информацией, откуда эта нога могла взяться, кому может принадлежать и как попала к собакам, обратиться на линию 102 или в Золочевский отдела полиции.

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