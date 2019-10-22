Собака спас жизнь своему хозяину

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Мужчина собирал грибы и в лесу ему стало плохо.

Маленький собака постоянно был у хозяина и лаял, пишет Мукачево.net

Лай собаки услышал работник службы ДСНС, который также в лесу собирал грибы.

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Спасатель нашел мужчину без сознания и вызвал скорую помощь и коллег из 9-й государственной пожарно-спасательной части города Свалява на Закарпатье. Сам спасатель оказал первую помощь мужчине и привел его в чувство.

Мужчину вынесли к ближайшей дороге и передали медикам. Сейчас он находится в Свалявской ЦРБ.

В Мелитополе Запорожской области двое полицейских пострадали в результате нападения собаки, которую на них натравил 48-летний мужчина.