Собака погрызла: как руководитель коммунального предприятия избежал наказания

Собака уничтожила все 30 папок и сбежала

В Катеринопольском коммунальном хозяйстве собака уничтожила 30 папок бухгалтерских документов. Произошло тогда, когда руководство захотело провести аудит всех документов предприятия.

- В прошлом году коммунальное предприятие заявило, что имеет убытки от своей хозяйственной деятельности, - рассказывает поселковый голова Катеринополя Иван Гегедош. - Мы предложили провести проверку документов, чтобы выявить, где коммунальщики теряют свои деньги. Это предложение не очень понравилась бывшему руководителю Петру Подгорному. Очень быстро, где-то буквально через неделю после объявленной убыточности предприятия, руководитель заявил, что никаких убытков его предприятие не имеет, а наоборот показало прибыли в результате своей хозяйственной деятельности. Поэтому в никакой проверке он не нуждается. Это еще больше нас насторожило и поселковый совет начал упорно настаивать на аудите. Месяц длился перманентный конфликт, а затем руководители подали заявление на увольнение. Мы назначили новое руководство предприятия. Но документов по хозяйственной деятельности за предыдущие годы так и не увидели. Зато нам прислали протокол экспертной комиссии, которая показала, что бумаги предприятия уничтожил закрытая на выходные в помещении склада собака. Затем, наевшись документов, она разбила окно и выпрыгнула прочь. Судя по всему, собака была очень настойчива, просто монстр какой-то, потому что погрызла все 30 папок. Впоследствии экономист предприятия и по совместительству бывшая жена руководителя предложила документы уничтожить. Что и было сделано.

Городской совет назначил нового руководителя.

- В декабре соберем сессию и будем слушать его отчет о работе. Насколько мне известно, коммунальное предприятие уже имеет прибыли и, главное, не держит закрытых на складе собак, - говорит Гегедош.

Поселковая власть призвала депутатов дать надлежащую оценку действиям бывших руководителей коммунхоза. Однако депутаты из фракции "Черкасчане" не поддержали инициативу обратиться в суд.

Бывший руководитель Петр Подгорный после скандала вышел на пенсию. По слухам, его команда не против вернуться, если обстоятельства позволят.

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Катеринопольское коммунальное предприятие занимается вывозом мусора, водоснабжением и водоотведением.