Сняли на видео мужчину, который спешно сгребал опавшие листья в реку

В Виннице дворник областной специализированной детско-юношеской школы по гребле решил избавиться опавших листьев легким способом.
Он проявил незаурядную креативность в уборке. Умышленно всю кучу сгреб с берега в реку Южный Буг.
"Однако этот поступок не остался незамеченным. Его зафиксировали на камеру неравнодушные граждане. Инспекторы Муниципальной стражи составили на него протокол об административном нарушении", пишет в Facebook Муниципальная варта.
Ему грозит 1700 гривен штрафа.
Стоит отметить, что из реки Южный Буг местные жители используют водя для потребления и пользования в быту.
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Метеорологи не подтвердили высокий уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в Украине.
Концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В Киеве показатели скопления оксида углерода были в пределах предельно допустимой концентрации.
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