Сняли на видео мужчину, который спешно сгребал опавшие листья в реку

kam-pod.gov.ua Винница: дворник сгребал опавшие листья в реку и не зхнал, что его снимают на видеокамеру

В Виннице дворник областной специализированной детско-юношеской школы по гребле решил избавиться опавших листьев легким способом.

Он проявил незаурядную креативность в уборке. Умышленно всю кучу сгреб с берега в реку Южный Буг.

"Однако этот поступок не остался незамеченным. Его зафиксировали на камеру неравнодушные граждане. Инспекторы Муниципальной стражи составили на него протокол об административном нарушении", пишет в Facebook Муниципальная варта.

Ему грозит 1700 гривен штрафа.

Стоит отметить, что из реки Южный Буг местные жители используют водя для потребления и пользования в быту.

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Метеорологи не подтвердили высокий уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в Украине. Концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В Киеве показатели скопления оксида углерода были в пределах предельно допустимой концентрации.