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суббота, 15 января 2022 17:11

Смертельное восхождение на Говерлу: спасатели помогают выжившим туристам
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В Ивано-Франковской области три туриста хотели подняться на гору Говерлу, но травмировались. Одна из женщин погибла.

Об этом сообщает ГСЧС.

35-летний мужчина получил травму ноги, его доставили в спортивную базу "Заросляк" и передали медикам. Также спасатели нашли 33-летнюю женщину и организовали ей сопровождение, сейчас с ней работает психолог ГСЧС.

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Еще одна женщина 1965 года рождения погибла, спасатели транспортировали тело погибшей в спортивную базу "Заросляк". Обстоятельства происшествия выясняются работниками Нацполиции.

"Для проведения поисково-спасательных работ была привлечена мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, поисково-спасательные отделения поста Заросляк, пгт Ворохта, пгт Верховина, г. Яремче и г. Ивано-Франковск. Всего 28 человек и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.

Транспортировка пострадавших туристов
Фото: ГСЧС
Транспортировка пострадавших туристов
Транспортировка пострадавших туристов
Транспортировка пострадавших туристов

В Карпатах определили значительную снеголавинную опасность. Зондирование снежного профиля было проведено на горе Пип Иван на высоте 1910 м.

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