"Скульптуры доставали из огня" - показали фильм об украинском Микеланджело

Документальный фильм об украинском Микеланджело, Иоанне Пинзеле, показали 11 мая в Черкасском художественном музее. Его посмотрели более сотни жителей Черкасс.

Галицкий скульптор середины XVIII в. Иоанн Георгий Пинзель работал в мастерской графа Потоцкого. За выполненные монументальной статуи святых Афанасия, Леона и конной статуи святого Юра получил вознаграждение 37 тыс. злотых.

Скульптуры художник вырезал из дерева липы. Только статуя святого Онуфрия сделана из камня. Работы хранятся во Львове в музее Пинзеля, краеведческом музее Тернополя, Ивано-Франковске и Бучаче, где он творил. Известно о 52 произведения мастера. В частной коллекции мецената и предпринимателя Тараса Демкуры находятся 2 экспонаты.

Фото: Наталия Печиборщ

"Я познакомился с творчеством Иоанна Пинзеля 6 лет назад, благодаря Борису Возницкому (директор Львовской галереи искусств. - Gazeta.ua). Он первый, кто обратил внимание на его работы, начал собирать их по селам. Кое-где они были в запущенном состоянии. Вытаскивал их из огня, поэтому некоторые скульптуры без частей рук. Грузил деревянные статуи на мотоцикл и отвозил в схрон во Львовскую академию мистецва. Никто не знает откуда Пинзель приехал, но фактически реализовался мастер в Украине", - говорит Демкура.

Мероприятие провели при содействии Благотворительного фонда семьи Демкура, дизайнера Ивоны Лобан и при поддержке департамента по вопросам культуры, национальностей и религии Львовской облгосадминистрации. Также на мероприятии представили второе издание художественного альбома Веры Стецько "Тайна Пинзеля".

"Когда мы поехали представлять скульптуры в Лувр, то поняли, что нет альбома в котором были бы благоустроенные работы. Я выделил 25 тысяч долларов на его создание и печать. Когда мы показали альбом на выставке, я понял, что должно быть системное продвижение украинского культурного наследия. Поэтому это вошло в правило. Куда бы я ни поехал через бизнес, я всегда везу с собой этот художественный альбом", - рассказывает Демкура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии

Также меценат вспомнил, что со скульптурой святого Онуфрия связана мистическая история. Когда представители Лувра хотели его забрать во Францию ​​для постоянной экспозиции, на церковь в которой стояла эта скульптура сошли каменные глыбы. Они разрушили полутораметровые стены храма и остановились в миллиметре от мизинца святого Онуфрия. Крестьяне решили, что это знак и не отдали работу.

"Транспортная компания при перевозке работ во Францию ​​оценила каждую скульптуру в 1 миллион евро. Сейчас проводится оцифровка работ для печати на 3D принтере, что позволит выставлять копии этих работ по всему миру. Дерево, которому более 250 лет - хрупкая вещь. Мы не хотим так рисковать. Поэтому планируем сделать копии, а кто хочет посмотреть на оригиналы - добро пожаловать на Тернопольщины".

10 мая во Львовском Дворце искусств открыли польскую художественную выставку "Сто лет!". Выставка посвящена 100-летию независимости Республики Польша. Это художественные работы - от абстракции, графики, реализма к фотографии, рисунка, скульптуры и инсталляции.