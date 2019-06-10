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понедельник, 10 июня 2019 18:38

Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn

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7-9 июня состоялся OPERAFEST TULCHYN. Взрослая программа включала с десяток оперных постановок. В антракте посетители мероприятия смогли полакомиться разными блюдами. Во время фестиваля все дни работал фуд-корт. Некоторые рестораны и кафе разработали собственное, оперное меню.

За 2 дня взрослой программы оперного фестиваля ценители классической музыки смогли насладиться шашлыком, хот-догами, картошкой. Перекусить мороженым или выпить крепкого.

  Фуд корт на территории Опера Феста. Фото: Ирина Кальченко
Фуд корт на территории Опера Феста. Фото: Ирина Кальченко
"Более 2000 литров кофе и 1,5 тысячи литров прохладительных напитков, 1900 килограммов шашлыка и более полтонны овощей смаковали во время оперного фестиваля", - рассказывает продюсер OPERAFEST TULCHYN Ирина Френкель.

Нынешняя новинка фуд-корта – алкогольные коктейли на основе рома. Стоит – 60 грн за 300 мл. Поллитра пива – 25, сидр – 30. У них всегда выстроилась очередь.

Ждать своего заказа приходится около 15-20 мин.

"За день могут выпить более 200 алкогольных коктейлей с ромом. Не успеваешь работать. Предлагаем из апельсина и мохито, с мятой и лимоном. Охотно берут последний", - говорит девушка на баре. Отказалась называть свое имя.

Некоторые посетители фестиваля из-за больших цен на алкоголь берут его с собой на территорию. Охрана пропускает.

"Зачем мне платить здесь 30 гривен за поллитра пива, если в супермаркете могут за такие деньги купить литр?, - говорит Gazeta.ua местный житель Тульчина Андрей Бабий. Садится за синий пластмассовый стул. Ставит бутылку пива на стол – На опере был и в прошлом году. Но сижу не до конца. Много работы на огороде. Послушаю, как поляки поют (премьера оперы "Straszny dwór" Польской Королевской оперы – Gazeta.ua) – и домой".

Кафе и рестораны Тульчина до третьего оперного фестиваля разработали собственное меню. Предлагают мясные блюда, салаты и десерты.

Те, кто следит за фигурой, пробуют салат "Примадонна" без майонеза. 130 гр – 85 грн. В него входит: микс салатов, огурец, помидор, авокадо, фета, оливковое масло, зелень.
  Салат "Примадонна"
Салат "Примадонна"
Для любителей мяса можно попробовать сковородки "запорожец за Дунаем" со свининой и "Одарчина пательна" из куриного филе. Порции достаточно большие – 450 гр. Стоит от 115 до 135 грн.
  "Одарчина сковорода"
"Одарчина сковорода"

За 200 грн можно вдвоем сытно пообедать.

Некоторые салаты в меню напоминают давно знакомые нам блюда. Например, "свадьба Фигаро". В состав входит: крабовые палочки, пекинская капуста, огурец, лук, кукуруза, яйцо, майонез и гренки.

Во время Operafest Tulchyn некоторые супермаркеты работали круглосуточно и закрывались на 5 минут на перерыв.

Возле супермаркетов в ночное время образуется толпа парней. Пьют двухлитровое пиво из горла бутылки. Играют на гитаре песни "Бумбокс". Некоторые прохожие в картонную коробку бросают по несколько гривен.

  Один из супермаркетов не продает алкоголь после 22 часов вечера
Один из супермаркетов не продает алкоголь после 22 часов вечера

После 22:00 один из магазинов закрыл продажу алкоголя. Этот отдел даже замотали скотчем, чтобы никто не пролез туда.

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3-й фестиваль оперной музыки в этом году длился 6 дней. Opera Fest Tulchyn начался 4 июня и продолжался до 9 июня. Программа фестиваля состояла из 2 частей: детской и общей.

Автор: Богдан Барабанов
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