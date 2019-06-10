Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn

7-9 июня состоялся OPERAFEST TULCHYN. Взрослая программа включала с десяток оперных постановок. В антракте посетители мероприятия смогли полакомиться разными блюдами. Во время фестиваля все дни работал фуд-корт. Некоторые рестораны и кафе разработали собственное, оперное меню.

За 2 дня взрослой программы оперного фестиваля ценители классической музыки смогли насладиться шашлыком, хот-догами, картошкой. Перекусить мороженым или выпить крепкого.

Фуд корт на территории Опера Феста. Фото: Ирина Кальченко

Ирина Френкель.



Нынешняя новинка фуд-корта – алкогольные коктейли на основе рома. Стоит – 60 грн за 300 мл. Поллитра пива – 25, сидр – 30. У них всегда выстроилась очередь.



Ждать своего заказа приходится около 15-20 мин.



"За день могут выпить более 200 алкогольных коктейлей с ромом. Не успеваешь работать. Предлагаем из апельсина и мохито, с мятой и лимоном. Охотно берут последний", - говорит девушка на баре. Отказалась называть свое имя.



Некоторые посетители фестиваля из-за больших цен на алкоголь берут его с собой на территорию. Охрана пропускает.



"Зачем мне платить здесь 30 гривен за поллитра пива, если в супермаркете могут за такие деньги купить литр?, - говорит Gazeta.ua местный житель Тульчина Андрей Бабий. Садится за синий пластмассовый стул. Ставит бутылку пива на стол – На опере был и в прошлом году. Но сижу не до конца. Много работы на огороде. Послушаю, как поляки поют (премьера оперы "Straszny dwór" Польской Королевской оперы –



Кафе и рестораны Тульчина до третьего оперного фестиваля разработали собственное меню. Предлагают мясные блюда, салаты и десерты.



Те, кто следит за фигурой, пробуют салат "Примадонна" без майонеза. 130 гр – 85 грн. В него входит: микс салатов, огурец, помидор, авокадо, фета, оливковое масло, зелень. "Более 2000 литров кофе и 1,5 тысячи литров прохладительных напитков, 1900 килограммов шашлыка и более полтонны овощей смаковали во время оперного фестиваля", - рассказывает продюсер OPERAFEST TULCHYNНынешняя новинка фуд-корта – алкогольные коктейли на основе рома. Стоит – 60 грн за 300 мл. Поллитра пива – 25, сидр – 30. У них всегда выстроилась очередь.Ждать своего заказа приходится около 15-20 мин."За день могут выпить более 200 алкогольных коктейлей с ромом. Не успеваешь работать. Предлагаем из апельсина и мохито, с мятой и лимоном. Охотно берут последний", - говорит девушка на баре. Отказалась называть свое имя.Некоторые посетители фестиваля из-за больших цен на алкоголь берут его с собой на территорию. Охрана пропускает."Зачем мне платить здесь 30 гривен за поллитра пива, если в супермаркете могут за такие деньги купить литр?, - говорит Gazeta.ua местный житель Тульчина. Садится за синий пластмассовый стул. Ставит бутылку пива на стол – На опере был и в прошлом году. Но сижу не до конца. Много работы на огороде. Послушаю, как поляки поют (премьера оперы "Straszny dwór" Польской Королевской оперы – Gazeta.ua ) – и домой".Кафе и рестораны Тульчина до третьего оперного фестиваля разработали собственное меню. Предлагают мясные блюда, салаты и десерты.Те, кто следит за фигурой, пробуют салат "Примадонна" без майонеза. 130 гр – 85 грн. В него входит: микс салатов, огурец, помидор, авокадо, фета, оливковое масло, зелень.

Салат "Примадонна"

Для любителей мяса можно попробовать сковородки "запорожец за Дунаем" со свининой и "Одарчина пательна" из куриного филе. Порции достаточно большие – 450 гр. Стоит от 115 до 135 грн.

"Одарчина сковорода"

За 200 грн можно вдвоем сытно пообедать.

Некоторые салаты в меню напоминают давно знакомые нам блюда. Например, "свадьба Фигаро". В состав входит: крабовые палочки, пекинская капуста, огурец, лук, кукуруза, яйцо, майонез и гренки.

Во время Operafest Tulchyn некоторые супермаркеты работали круглосуточно и закрывались на 5 минут на перерыв.

Возле супермаркетов в ночное время образуется толпа парней. Пьют двухлитровое пиво из горла бутылки. Играют на гитаре песни "Бумбокс". Некоторые прохожие в картонную коробку бросают по несколько гривен.

Один из супермаркетов не продает алкоголь после 22 часов вечера

После 22:00 один из магазинов закрыл продажу алкоголя. Этот отдел даже замотали скотчем, чтобы никто не пролез туда.

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3-й фестиваль оперной музыки в этом году длился 6 дней. Opera Fest Tulchyn начался 4 июня и продолжался до 9 июня. Программа фестиваля состояла из 2 частей: детской и общей.