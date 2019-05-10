Школьница отучает кафе от бумажных стаканчиков

belsat.eu Винницкая школьница отучает местные кафе от бумажных стаканчиков

Винницкая десятиклассница Мария Ошовская уговорила через социальные сети шесть местных кафе предлагать клиентам скидки или печенье.

Это в случае, если они придут со своей чашкой, пишет shotam.

"Каждый может что-то изменить и не нужно привлекать крупные корпорации и компании. Хотела бы, чтобы владельцы кафе относились дружелюбно к своим клиентам, которые пришли со своей термочашкой", - говорит Мария Ошовская.

На самом деле, бумажные чашки очень вредны: чтобы стаканчик с напитком не протекал, его изнутри покрывают пластиком. К тому же, такие чашки почти нигде не перерабатываются. Чем их меньше, тем меньше мусора.

Разумное потребление станет привычным для винничан, а людей с напитками в собственных чашках не будут воспринимать странно, уверяет девушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студенты придумали, как не платить за мусор

В Украине могут запретить полиэтиленовые пакеты. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду. Предлагают запретить реализацию пакетов в магазинах, павильонах и других объектах розничной торговли.