Синоптики порадовали весенней погодой

В ближайшие сутки, 15-го января в Украине повсюду антициклон, сухая и теплая погода Фото:uzhgorod.net.ua

В ближайшие сутки, 15-го января в Украине повсюду антициклон, сухая и теплая погода.

Температура воздуха в течение дня среды ожидается +2+6 градусов, на Западе +4+9 градусов. Ночью и утром в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей местами туман. Ветер преимущественно юго-западный (на юге страны — юго-восточный), 5-10 м/сек.

В Киеве завтра осадков не предвидится, температура воздуха в течение дня будет колебаться около +3+5 градусов.

Небольшое похолодание придет под Крещение.

"Середина зимы - уже за нами. Хотя она и мало похожа на зиму, однако календарные наши рефлексии все равно как-то затягивали во время грустное настроение и авитаминоз. Вчера на улице услышала, как один парень сказал девушке. что, смотри, а день стал больше. И мы же мудрые, мы все знаем по Гуглу, но именно после этой случайно услышанной фразы таки моментально поняла, что весна едва-едва, но выдвинула розовые ушки из-за горизонта нового года", - пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В четверг, 16 января, в Украине без осадков, ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-западный (На юге страны — юго-восточный), 3-8 м/сек. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 5-10° мороза; днем 0-5° тепла, на западе до 9° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,4 градусов выше ноля в 2007 году, а самая низкая — ночью на отметке 24,7 градусов мороза в 1943 году.