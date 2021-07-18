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воскресенье, 18 июля 2021 15:04

Силовики проводят патрулирование в Одессе
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Сотрудники Национальной гвардии и Нацполиции приступили к совместному патрулированию на улицах Одессы.

В город прибыли правоохранители из разных подразделений и уголков Украины, сообщает пресс-служба МВД.

"Профилактическое отработки по противодействию уличным уголовным правонарушением проводится в два этапа. После первого - подготовительного, правоохранители приступили к практической стабилизации криминогенной обстановки. После обмена опытом и тщательной подготовки патрули отправились защищать покой одесситов и гостей города", - говорится в сообщении.

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Нацгвардейцы и полицейские работают на улицах Одессы. Фото: Национальная полиция
Нацгвардейцы и полицейские работают на улицах Одессы. Фото: Национальная полиция
Нацгвардейцы и полицейские работают на улицах Одессы. Фото: Национальная полиция

17 июля правоохранители Одесской области совместно с миграционной службе отрабатывали прилегающую территорию известной части города для отдыха и развлечений - Аркадий. Они проявляли граждан-иностранцев и проверяли наличие документов, удостоверяющих их личности.

Всех лиц, находящихся в стране нелегально, задержали для дальнейшего выяснения обстоятельств их пересечения границы и пребывания на территории нашего государства.

Женихом, на свадьбе которого в селе Фонтанка Одесской области устроили стрельбу, оказался чемпион Украины по вольной борьбе 24-летний Магомед Закариев. Чемпионом он становился в 2013 году, в 2016-м, 2017-м и 2020 года.

Стрельбу устроил гость Закариева - 22-летний Кирилл Крамаренко, житель Южного.

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Дата
18
июля

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