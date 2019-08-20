ШіДі Ріді Fest: в Умани установят рекорд Украины

Во время празднования Дня Независимости Украины в Умани состоится третий музыкально-художественный фесиваль "ШіДі РіДі"

24 августа в Умани пройдет третий музыкально-художественный фесиваль "ШіДі РіДі". На празднике народные умельцы проведут около 20 различных мастер-классов. Развлекать гостей группы DrymbaDaDzyga, TOLOKA, трио "Гонта" и "AtmospheRa". А также будет установлен рекорд страны - на сетке вышитый атласными лентами 8-ми метровый герб Украины с надписью "Героям Слава!"

День Независимости жители Умани и гости города начнут праздновать в 10.00. Именно в это время на площади Соборности состоится шествие в вышиванках в парк им. Тараса Шевченко, где состоится торжественная часть.

- Далее с 11.00 до 14.00 пройдет праздник мороженого от ТМ "Рудь". Сразу после его завершения начнется фестиваль "ШіДі РіДі", - рассказывает организатор фестиваля София Чорномаз. - На центральной площади города будет работать 8 локаций, две сцены, фотозона, выступят молодые группы и поэты со всей Украины.

- Мероприятие проходит при поддержке Уманского городского совета. Генеральным спонсором выступил жилой комплекс "Греков лес", а премиум-партнером фабрика "Мир мебели - Украина", - добавляет София Чорномаз.

Во время фестиваля будут проведены мастер-классы для взрослых и детей: изготовление посуды на гончарном кругу, вышивка, изготовление текстильной куклы, куклы-мотанки, игрушек из ваты, фетра и другие.

Во время празднования Дня Независимости Украины в Умани состоится третий музыкально-художественный фесиваль "ШіДі РіДі"

Во время празднования Дня Независимости Украины в Умани состоится третий музыкально-художественный фесиваль "ШіДі РіДі"

- Городок мастеров будут представлять мастера не только из Умани и Черкасской области, но и признанные мастера из других городов Украины, - рассказывает Владислав Швец.

Отдельно будет функционировать литературная сцена. Здесь авторские стихи будут декламировать поэты из разных уголков страны. Между ними проведут настоящий батл. Победитель получит приз. А средства, которые будут собраны во время выступлений поэтов передадут в добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры".

Хедлайнерами литературной сцены станут писатель Василий Шкляр и любимый сказочник всей Украине Сашко Лирник.

Также в этом году организаторы планируют установить рекорд Украины - атласными лентами вышить 8-ми метровый Герб Украины с надписью "Героям Слава". Партнером рекорда выступила фабрика "Мир мебели - Украина".

После установления рекорда Герб передадут в Уманский городской дом культуры.

Во время празднования Дня Независимости Украины в Умани состоится третий музыкально-художественный фесиваль "ШіДі РіДі"

Кроме того, на "ШіДі РіДі" каждый желающий сможет вместе с волонтерами сплести самую большую маскировочную сетку в Умани. Она будет отправлена для нужд военных, которые защищают независимость Украины.

Развлекать гостей фестиваля группы DrymbaDaDzyga, TOLOKA, трио "Гонта" и "AtmospheRa".

Во время празднования Дня Независимости Украины в Умани состоится третий музыкально-художественный фесиваль "ШіДі РіДі"

Ведущий фестиваля "ШіДі РіДі" любимец Уманской публики - Виталий Мельничук.

Справка: Фестиваль "ШіДі РіДі" впервые прошел в Умани в 2016 году на закрытой территории Диаз "Старая Умань". Тогда праздник посетило около 1300 гостей. В 2017 году масштабы мероприятия выросли. Фестиваль провели на центральной площади Умани. Был установлен рекорд Украины - гости праздника соткали на старинном ткацком станке "Пояс единения украинцев" (16 метров 53 сантиметра)