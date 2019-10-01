Сержант батальона "Полтава" спонтанно напал на студента на улице - жертва в тяжелом состоянии

Нетрезвый сержант батальона "Полтава" совершил несколько спонтанных нападений на случайных прохожих. Фото: poltava.to

Один из пьяных нападавших, от которых в Полтаве 29 сентября мужчина защищал семью с огнестрельным оружием, оказался сотрудником нацполиции. Боец батальона особого назначения "Полтава" в тот вечер также покалечил 17-летнего киевлянина.

Об этом Gazeta.ua рассказал менеджер Полтавского отделения Украинской академии лидерства (УАЛ) Святослав Келим-Золотайко.

29 сентября около 21 часов двое студентов УАЛ возвращались из кафе в центр. Парень и девушка спокойно шли по улице, когда к парню неожиданно подбежал пьяный человек с дубинкой и нанес два удара.

"Не было никаких угроз, просьб или предупреждений. Спонтанное немотивированное нападение. Мужчин было двое, но бил один. Подбежал, ударил дважды - второй удар очень сильный. Студентам удалось убежать, уже в академии вызвали скорую помощь", - рассказал Святослав.

Пострадавший - 17-летний киевлянин Максим Кутняк. Его госпитализировали с диагнозом разрыв селезенки. Парня прооперировали - удалили поврежденный орган. Сейчас Максим в стабильном состоянии находится в больнице.

Как оказалось, нападение на студента предшествовало другому инцидента. Во дворе неподалеку двое пьяных мужчин цеплялись к женщине и избили еще одного случайного прохожего, который вступился за полтавчанку. Остановил нападавших лишь выстрел в воздух.

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Стала известна личность нетрезвого нападавшего. Им оказался 45-летний сотрудник национальной полиции, сержант батальона патрульной службы особого назначения "Полтава" Василий Твердохлеб. В связи с этим материалы досудебного расследования направили в теруправления ГБР для проведения дальнейших процессуальных действий по подследственности.

"По моему приказу назначили служебное расследование, после завершения которого будет принято управленческое решение о целесообразности пребывания данного лица в органах полиции. Мы категорически осуждаем такие действия со стороны любого, а тем более работника правоохранительного органа! С такими нам явно не по-дороге ", - прокомментировал событие глава национальной полиции Полтавской области Андрей Замахин.

Действия Василия Твердохлиба квалифицировали по двум статьям уголовного кодекса Украины. Нападение на студента - как умышленное тяжкое телесное повреждение, нападение на женщину и ее защитника - как умышленные легкие телесные повреждения. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Кроме того, по результатам служебного расследования комиссией ГУНП Полтавщины, приказом №1536 фигуранта уволили из полиции, а его руководство - с занимаемых должностей.

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