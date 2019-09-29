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воскресенье, 29 сентября 2019 10:21

Мужчины устроили жестокую драку при свидетелях

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Мужчины устроили жестокую драку при свидетелях
20 минут Днепр: на видео сняли ночную жестокую драку между двумя мужчинами

Этой ночью в Днепре двое мужчин посреди улицы устроили жестокую драку.

Прохожие не пытались разнять.

"Ночью в Днепре начинается все самое интересное. UFC на Европейской площади", - написали в Telegram-канале "Инсайдер 18+".

Драку сняли на видео. Вокруг мужчин, которые сражались, собралось много людей. Большинство наблюдали и не пытались их разборонить.

Впрочем, несколько человек все же совершили несколько попыток утихомирить конфликт.

Также разнять пыталась одна девушка. И ей помешали.

Все же один из мужчин "победил" и положил противника на асфальт. Ролик закончился тем, что избитый парень просто неподвижно лежал, а люди собрались возле него. Не старались ему помочь.

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В Запорожье мужчина во время ссоры напал с ножом на своих друзей.

Во время распития спиртных напитков между тремя мужчинами возник конфликт и произошла драка.

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