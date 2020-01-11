Сергей Михалок в свой день рождения представит новый проект

Во Львове выступит Сергей Михалок.

19 января, во Львове пройдет презентация концертной программы "DREZDEN" с участием Сергея Михалка, легендарного музыканта из Беларуси.

"DREZDEN - это эклектичный сплав "The Cure", "Wolfsheim" и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и "Neue Deutsche Well" через 40 лет. В "Эдельвейсе" Сергей Михалок продолжает традиции дебютного альбома: философские тексты песен наполнены игрой слов , тайные смыслы которых придется разгадывать слушателям ", - сообщают организаторы концерта.

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Вместе с Сергеем Михалком в записи альбома "Эдельвейс" участвовали Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мишкевич (Бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара).

В день рождения Сергея Михалка, 19 января презентация концертной программы состоится во Львове.

4 января во Львове прошел 5-часовой марафон в поддержку Андрея Антоненка, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.