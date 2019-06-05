Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn

4 июня в Тульчине Винницкой области начался 3-й Международный оперный фестиваль OperaFest Tulchyn. В первый день открыли новую программу - Kids Opera. Детский фестиваль продлится 2 дня.

С Винницы до Тульчина автобусом - 1,5 ч. Но ехать оказалось значительно дольше. Между этими городами прокладывают новую дорогу. Работы ведутся на 7 объектах протяженностью более 35 км. Возле Немирова образуются небольшие пробки.

На въезде в город возле арки "Тульчин" перекрыли дорогу. В этом году полицейские проверяли автомобили, которые ехали по главной дороге населенного пункта.

4-5 июня в Тульчине проходит детский OPERAFEST TULCHYN. Фото: Ирина Кальченко

В 17:00 открылись ворота главного оперного open-air страны. Сотни детей с родителями двинулись к сцене. Именно сейчас состоится премьера детской оперы "Король Дроздобород".

"За эти годы началась реставрация корпусов дворца, начали работы дороги. Изменения ощутимы. Думаю, где-то на 50 процентов, - говорит местная жительница Тульчина Анна. Фамилию просит не указывать. – Честно говоря, детская оперная часть более интересна для взрослых. Многие родители занимают места у сцены и охотно слушают, потому что нравится. Из других городов приезжают люди, живут в палатках".

В первый день фестиваля было размещено 28 палаток на территории дворца Потоцких.

4-5 июня в Тульчине проходит детский OPERAFEST TULCHYN. Фото: Ирина Кальченко

На территории фестиваля установили большое количество биотуалетов, рукомойники с бумажными полотенцами. Разместили душевые кабинки для тех, кто ночует на территории дворца. Вечером у туалетов практически нет полотенец, а некоторые нуждаются в уборке.

4-5 июня в Тульчине проходит детский OPERAFEST TULCHYN. Фото: Ирина Кальченко

"Туда нам сказали вообще не подходить. Мы чистим только территорию оперного фестиваля, - говорит Валерий. Одет в оранжевую жилетку. Сидит возле мест для курения. – В день обещают 360 гривен. Я состою на учете в центре занятости, поэтому нам предложили такую работу".

По словам мужчины, за день рабочие выбрасывают 8-10 мешков с мусором. На территории дворца Потоцких работает 4 бригады уборщиков.

В этом году полиция перекрыла дороги в зону проведения фестиваля. Сделали ее доступной к пешеходам. На входе выборочно проверяют вещи посетителей. Рядом с палаткой "Красного креста" для оказания медицинской помощи полицейские установили собственную палатку.

При организации детской части оперного фестиваля спонсоры OPERAFEST TULCHYN провели детскую викторину. Более 1400 детей получили места в партерной зоне на 2 дня детского праздника.

"Также для детей организаторы вручили небольшие подарки: сок, воду, печенье, оперную азбуку и картонную кепочку, чтобы солнце не ударило в голову, - говорит один из координаторов викторины Елена Ивановна. – Для детей – это азарт. В основном, в викторине принимали участие дети-сироты, из малообеспеченных семей, участников ООС".

На территории дворца Потоцких разместили для всех желающих творческие мастерские. Гости фестиваля делали украшения из местного днестровского мергеля. Такие драгоценности делали в VI в. Также художественный музей бесплатно учит детей рисовать копии картин из наследств семьи Потоцких.

"Приглашаем попрактиковаться классической манере письма. Для детей – это переосмысление искусства. Они без художественного образования могут освоить сейчас портретные задачи. Даем советы, обучаем правильно рисовать. Может, после этого у ребятишек окажется художественный талант. Будем обучать детей 4-5 июня", - рассказывает заведующий отделом изобразительного искусства Винницкого областного художественного музея Сергей Бортко.

В помещении Тульчинского училища культуры работает выставка "Города и местечки Подолья во второй половине ХІХ–начале ХХ веков". В другом зале представлена выставка фото бойцов ООС.

Традиционно на территории Дворца Потоцких дети и взрослые делают снимки и селфи у букв OperaFest Tulchyn и Kids Opera, у фотозон и играют с аниматорами в костюмах медведя и героев из сказки "Алиса в стране чудес".

В центре города торговцы расположили собственные фуд-корты с шаурмой, хот-догами, шашлыками и напитками. Однако, они не могли перебить очень резкий запах канализации.

На территории дворца Потоцких впервые появились большие белые тенты для защиты от солнца. Однако их использовали как зонтик. Несколько раз в Тульчине поднимались серые облака и капал дождь.

С небольшим опозданием, примерно в 20:15, начался первый показ шоу в Украине от Дисней - "Цвет цвета". Свыше час американские певцы Дрю Таблак, Коннор Смит и Лаура Эсли Дикинсон спели любимые песни из мультфильмов "Король Лев", "Красавица и чудовище", "Золушка", "Ледяное сердце" "Бэмби", "Тарзан", "Пинокио" на сцене Тульчина.

Все песни исполнялись на английском языке. Для тех, кто не понимает иностранного, установили большое табло вверху сцены с переводом на украинский.

Гости фестиваля, которые не хотели прятаться от дождя во время выступления артистов, накрывались дождевиками и прятались под зонтами.

"Опера – это полезно и приятно. Ходим смотреть некоторые спектакли на территорию Дворца. Играют до двенадцати ночи и больше, но никогда нам это не мешало. Соседям также, — говорит местная жительница Тульчина пенсионерка Лидия Федоровна. Живет в доме возле оперного фестиваля. – Положительного для города сделали то, что проложили плитку, отремонтировали улицу Суворову. Обещают проводить в дальнейшем ремонтные работы".

На вопрос, как жители относятся к тому, что европейская фирма хочет купить одну из построек дворца для размещения отеля, говорят, заживем".

Около 21:00 начался сильный дождь с грозой. К сожалению, из-за погодных условий запланированного огненного шоу от финалистов "Україна має талант" EAST FIRE show не было.

5 июня состоится второй и последний день детской программы KIDS OPERAFEST.

В 17:00 для гостей фестиваля покажут мюзикл "Приключения Гекльберри Финна". Он поставлен по мотивам одного из самых известных произведений Марка Твена от Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества.

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Организаторы Opera Fest Tulchyn рассказали о новинках фестиваля. 3-й фестиваль оперной музыки в этом году продлится 6 дней. Opera Fest Tulchyn начнется 4 июня и продолжится до 9 июня. Программа фестиваля будет состоять из 2 частей: детской и общей.