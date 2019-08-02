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суббота, 03 августа 2019 04:20

Сексуальная брюнетка будет бороться за престижный титул

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Винничанка Марина Сотник попала в финал конкурса "Мисс Украина" и поборется за право поехать на три международные конкурсы красоты.

"В финал попало 25 участниц. Три победительницы конкурса получат право на участие в трех международных конкурсах красоты: "Miss World", "Miss Earth" и "Miss International"", - сообщает сайт конкурса "Мисс Украина".

  Винничанка Марина Сотник попала в финал конкурса "Мисс Украина". ФОТО: ВЕЖА
Винничанка Марина Сотник попала в финал конкурса "Мисс Украина". ФОТО: ВЕЖА

Вне конкурса Марина увлекается игрой на фортепиано. Также девушка хочет стать "Мисс Мира" и создать собственный бренд одежды.

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Марина уже имеет опыт участия в подобных конкурсах. Красотка занимается моделингом и часто участвует в фотосессиях.

  Девушка хочет стать "Мисс Мира" и создать собственный бренд одежды. ФОТО: ВЕЖА
Девушка хочет стать "Мисс Мира" и создать собственный бренд одежды. ФОТО: ВЕЖА

В марте этого года 19-летняя Марина Сотник победила в конкурсе "Мисс Винница" и получила титул "Мисс Зрительских симпатий" в нашем городе. После этого Марина победила в четырехкилометровом забеге с препятствиями в Киеве, который был одним из этапов отбора в финал "Мисс Украина".

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