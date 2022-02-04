Сегодня узнаем, будет ли жарким август и кому придется голодать

 
Ексклюзивы
1/5
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять
Просмотров: 954
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Просмотров: 351
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
Просмотров: 459
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
Просмотров: 2268
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Просмотров: 1845
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Просмотров: 558
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
Просмотров: 729
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Просмотров: 1395
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 6543
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
Просмотров: 522
Фото
Все фото
19
26
4
6
4
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
&quot;Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?&quot;: как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
3 февраля день ангела у владельцев распространенных в Украине имен – как их поздравить
3 февраля день ангела у владельцев распространенных в Украине имен – как их поздравить
На случай войны: директора школ в Украине взялись за оружие
На случай войны: директора школ в Украине взялись за оружие
Сурок Тимка дал прогноз на весну и выбрал &quot;блюдо-антистресс&quot;
Сурок Тимка дал прогноз на весну и выбрал "блюдо-антистресс"
Видео
Все видео
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
Побоище в горсовете: нардепу Дмитруку светит уголовная ответственность
Побоище в горсовете: нардепу Дмитруку светит уголовная ответственность
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1413
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 963
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 387
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1161
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 216
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
суббота, 05 февраля 2022 06:30

Сегодня узнаем, будет ли жарким август и кому придется голодать

  Комментировать
Сегодня узнаем, будет ли жарким август и кому придется голодать
Если 5 февраля на улице много снега, то урожай будет хорошим. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixibay.com

5 февраля христиане вспоминают святых мучеников Климентия Анкирского и Агафангела. С этим днем у наших предков было связано много примет.

Наши предки называли этот день "Агафий-полухлебник". Верили, что если сегодня проверить закрома и там будет достаточное количество припасов, то в будущем можно ожидать хорошего урожая. Если запасов мало, то скоту и хозяевам в будущем придется голодать, говорили люди.

Из примет больше всего верили в следующие:

- Утром кричит синица – до сильных морозов;

- Много снега – до урожайного года;

- Солнечный день – до ранней весны;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начинаются "тимофиевские морозы" - народные приметы 4 февраля

- Если 5 февраля на улице мороз и солнечно, то август будет жарким;

- Какая сегодня погода – такова будет и в январе следующего года.

Климентий и Агафангел жили в регионе Галатия, ныне находящемся на территории Турции. Оба были подвергнуты пыткам за веру в Иисуса Христа. Но, несмотря на это, они отказались отречься от Бога. За это были казнены язычниками в 312 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня узнаем, будет ли жарким август и кому придется голодать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 16093
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
16
 Просмотров: 15219
&quot;Плакала, когда очнулась&quot; - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком
"Плакала, когда очнулась" - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком Просмотров: 10575
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 10566
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 9513
Регионы
Император подверг учителя и ученика пыткам – их казнили поочередно
Император подверг учителя и ученика пыткам – их казнили поочередно Просмотров: 207
У владельцев каких популярных имен сегодня день ангела
У владельцев каких популярных имен сегодня день ангела Просмотров: 72
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
 Просмотров: 414
Александр Ломако, главаь Черниговской организации "УДАРа Виталия Кличко", стал кандидатом от партии в 206 округе, - решение съезда
Александр Ломако, главаь Черниговской организации "УДАРа Виталия Кличко", стал кандидатом от партии в 206 округе, - решение съезда Просмотров: 81
Днепровский стрелок отказался от показаний: в ДБР прокомментировали заявление
Днепровский стрелок отказался от показаний: в ДБР прокомментировали заявление Просмотров: 882
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
1
Зеленского готовят на второй срок. Образ для кампании придумали – СМИ
1
Резников: Ситуация с российскими войсками на границе не изменилась, в ОРДЛО – паника
1
ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили
Голосов: 487
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть