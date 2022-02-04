Сегодня узнаем, будет ли жарким август и кому придется голодать

Если 5 февраля на улице много снега, то урожай будет хорошим. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixibay.com

5 февраля христиане вспоминают святых мучеников Климентия Анкирского и Агафангела. С этим днем у наших предков было связано много примет.

Наши предки называли этот день "Агафий-полухлебник". Верили, что если сегодня проверить закрома и там будет достаточное количество припасов, то в будущем можно ожидать хорошего урожая. Если запасов мало, то скоту и хозяевам в будущем придется голодать, говорили люди.

Из примет больше всего верили в следующие:

- Утром кричит синица – до сильных морозов;

- Много снега – до урожайного года;

- Солнечный день – до ранней весны;

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- Если 5 февраля на улице мороз и солнечно, то август будет жарким;

- Какая сегодня погода – такова будет и в январе следующего года.

Климентий и Агафангел жили в регионе Галатия, ныне находящемся на территории Турции. Оба были подвергнуты пыткам за веру в Иисуса Христа. Но, несмотря на это, они отказались отречься от Бога. За это были казнены язычниками в 312 году.