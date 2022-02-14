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вторник, 15 февраля 2022 05:00

Сегодня Сретение Господне. Это один из 12 самых больших православных праздников

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Сегодня христиане отмечают Сретение Господне – день, когда Иисуса Христа младенцем впервые принесли в храм. У православных это один из самых больших 12 праздников после Пасхи.

Автор: pravoslaviavolyni.org.ua
  Сретение – это день, когда Иисуса Христа впервые принесли в храм
Сретение – это день, когда Иисуса Христа впервые принесли в храм

Сына Божия в храм Иерусалимский принесли Дева Мария и святой Иосиф. Случилось это на 40-й день после рождения Спасителя. В церкви их встретил святитель Симеон Богоприемец. Он был великим праведником, который знал от Духа Святого, что не умрет, пока не увидит Иисуса. Спасителя ждал десятилетиями.

"Взял он на руки Его, хвалу Богу воздал и сказал: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову твоему с миром, ибо увидели очи мое Спасение Твое, которое Ты приготовил пред всеми народами", - описывается встреча Симеона с Иисусом в Евангелие от Луки.

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Вторым человеком, увидевшим Спасителя в храме, была пророчица Анна.

"Вдова лет восьмидесяти и четырех, которая не отлучалась от храма, служа Богу днем и ночью постами и молитвами. И в час тот она пришла, Бога славила и говорила о Нем всем", - говорится в Евангелии.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
  На Сретение люди пытаются освятить воду в храмах. Считают ее целебной
На Сретение люди пытаются освятить воду в храмах. Считают ее целебной

Сретение официально стало праздником во второй половине IV в. Первые паломники в своих письменных воспоминаниях отмечали, что этот день отмечался почти так же торжественно, как Пасха.

Вчера христиане вспоминали мученика Трифона, родившегося в 232 году в бедной, но благочестивой семье. С юности будущий святой получил от Бога дар чудотворения – изгонял бесов и лечил людей от разных болезней, по церковным преданиям.

Трифон был убит в 250 году во время гонений на христиан, которые начались в Римской империи.

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