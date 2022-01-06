Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник

7 января Рождество отмечают церкви, которые при служении придерживаются юлианского календаря. Среди них – Православная церковь Украины.

25 декабря праздновали церкви, живущие по более новому, григорианскому календарю. Оба дня в Украине официально выходные с 2017 года. К тому времени нерабочим было только Рождество 7 января.

Рождество отмечают в честь рождения в Вифлееме Сына Божия у Девы Марии. Весть о появлении Иисуса Христа пастухам принесли ангелы. Позже к новорожденному пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые из легенд заранее знали о появлении Мессии. Дорогу в город им указала яркая звезда.

Фото: pruvitannja.com.ua

Сцена рождения Христа в пещере, в которой прятали скот от непогоды, стала главным символом праздника, поэтому храмы заранее украшаются яслями с Иисусом, святыми Девой Марией и Иосифом, пастухами и домашними животными. Вертепы часто устанавливаются и у главных елок разных городов. Они становятся популярными локациями для селфи.

Рождество Христово является одним из 13 самых больших христианских праздников в Украине. Традиционно в храмах утром проводятся торжественные богослужения. После них хоры часто поют колядки, а священники зачитывают поздравительные открытки от архиереев.

Украинцы традиционно начинают праздновать Рождество с наступлением Сочельника 6 января. Принято всей семьей собираться за столом и приступать к праздничному ужину после появления первой звезды на небе. Правда, еда должна быть постной, потому что 6 января является последним днем Рождественского поста.

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Во многих регионах Украины с вечера 6 января по домам с колядками начинают ходить дети. На Западной Украине часто колядники ходят большими группами — вертепами. Дети и взрослые переодеваются в пастушков, волхвов, ангелов и хором поют песни о рождении Иисуса Христа. Впереди вертепа, как правило, кто-то несет рождественскую звезду.

Юлианский календарь ввел Гай Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. Для работы над ним пригласил астронома Созигена, взявшего за основу календарь по которому жили древние египтяне. Позже ученые начали замечать, что юлианский календарь не совсем точен. Поэтому в 1582 году по приказу Папы Римского Григория XIII, календарь был реформирован. Его стали называть григорианским или новоюлианским. Однако не все церкви согласились использовать его в служении. Поэтому и возникла ситуация, когда часть христиан продолжают праздновать Рождество по юлианскому календарю 7 января, а другие придерживаются григорианского и отмечают праздник 25 декабря.