Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник

 
Ексклюзивы
1/5
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 1350
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 2610
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 477
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 4923
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 5688
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1278
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10710
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
1 Просмотров: 4005
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
5
5
14
7
4
Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник
Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник
На подтопленном Закарпатье объявили штормовое предупреждение
На подтопленном Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Закарпатье ушло под воду: новые кадры стихии
Закарпатье ушло под воду: новые кадры стихии
Благодарили мэра и &quot;слугу народа&quot;: в селе торжественно открыли школьный туалет
Благодарили мэра и "слугу народа": в селе торжественно открыли школьный туалет
&quot;Скорая&quot; попала в смертельное ДТП
"Скорая" попала в смертельное ДТП
Видео
Все видео
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 2610
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3276
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1989
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3204
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1665
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 90
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
пятница, 07 января 2022 05:00

Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник
5

  Комментировать

7 января Рождество отмечают церкви, которые при служении придерживаются юлианского календаря. Среди них – Православная церковь Украины.

25 декабря праздновали церкви, живущие по более новому, григорианскому календарю. Оба дня в Украине официально выходные с 2017 года. К тому времени нерабочим было только Рождество 7 января.

Рождество отмечают в честь рождения в Вифлееме Сына Божия у Девы Марии. Весть о появлении Иисуса Христа пастухам принесли ангелы. Позже к новорожденному пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые из легенд заранее знали о появлении Мессии. Дорогу в город им указала яркая звезда.

7 января большинство украинцев отмечают Рождество. Не забудьте поздравить родных и знакомых праздничными открытками
Фото: pruvitannja.com.ua
7 января большинство украинцев отмечают Рождество. Не забудьте поздравить родных и знакомых праздничными открытками
7 января большинство украинцев отмечают Рождество. Не забудьте поздравить родных и знакомых праздничными открытками
7 января большинство украинцев отмечают Рождество. Не забудьте поздравить родных и знакомых праздничными открытками
7 января большинство украинцев отмечают Рождество. Не забудьте поздравить родных и знакомых праздничными открытками

Сцена рождения Христа в пещере, в которой прятали скот от непогоды, стала главным символом праздника, поэтому храмы заранее украшаются яслями с Иисусом, святыми Девой Марией и Иосифом, пастухами и домашними животными. Вертепы часто устанавливаются и у главных елок разных городов. Они становятся популярными локациями для селфи.

Рождество Христово является одним из 13 самых больших христианских праздников в Украине. Традиционно в храмах утром проводятся торжественные богослужения. После них хоры часто поют колядки, а священники зачитывают поздравительные открытки от архиереев.

Украинцы традиционно начинают праздновать Рождество с наступлением Сочельника 6 января. Принято всей семьей собираться за столом и приступать к праздничному ужину после появления первой звезды на небе. Правда, еда должна быть постной, потому что 6 января является последним днем Рождественского поста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в старину собирались на Сочельник - подборка фото

Во многих регионах Украины с вечера 6 января по домам с колядками начинают ходить дети. На Западной Украине часто колядники ходят большими группами — вертепами. Дети и взрослые переодеваются в пастушков, волхвов, ангелов и хором поют песни о рождении Иисуса Христа. Впереди вертепа, как правило, кто-то несет рождественскую звезду.

Юлианский календарь ввел Гай Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. Для работы над ним пригласил астронома Созигена, взявшего за основу календарь по которому жили древние египтяне. Позже ученые начали замечать, что юлианский календарь не совсем точен. Поэтому в 1582 году по приказу Папы Римского Григория XIII, календарь был реформирован. Его стали называть григорианским или новоюлианским. Однако не все церкви согласились использовать его в служении. Поэтому и возникла ситуация, когда часть христиан продолжают праздновать Рождество по юлианскому календарю 7 января, а другие придерживаются григорианского и отмечают праздник 25 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 31869
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 13059
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток Просмотров: 10593
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 8784
Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
 Просмотров: 6894
Регионы
Сегодня день ангела у женщин с великим именем
Сегодня день ангела у женщин с великим именем Просмотров: 135
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
 Просмотров: 54
Дело 16-летнего Харьковского рассмотрит судья, давшая ему условный срок
Дело 16-летнего Харьковского рассмотрит судья, давшая ему условный срок Просмотров: 261
Непогода на Закарпатье: в воде исчез 15-летний подросток
Непогода на Закарпатье: в воде исчез 15-летний подросток Просмотров: 225
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
10
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
7
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
3
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
2
Россия отправила войска в Казахстан
Голосов: 150
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть