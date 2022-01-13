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четверг, 13 января 2022 05:31

Сегодня молятся святой, которую связывают с колоритным праздником в Украине

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Сегодня молятся святой, которую связывают с колоритным праздником в Украине
Святая Мелания прожила благочестивую жизнь. Умерла в 439 году. ФОТО: cerkva.uz.ua

Сегодня христиане чтят преподобную Меланию Римлянку. Она жила в 383-439 годах.

Мелания родилась в богатой римской семье. С раннего детства уверовала в Иисуса Христа и хотела жить непорочной. Однако в 14 лет родители выдали ее замуж за статного юношу Апиниана. Он потребовал близости с женой, потому что хотел детей. Мелания родила дочь, а позже – сына, умершего после крещения. Вскоре у пары не стало и первенца.

Апиниан увидел, как жена тяжело переживает потерю детей и пообещал ей дальнейшую непорочную жизнь. Пара покинула Рим и начала вместе помогать больным, путешественникам, раздавали деньги бедным. Вкладывали большие средства в строительство храмов и больниц. Также Мелания переписывала священные книги и раздавала их бедным. Сама же ходила в скромной одежде, которую редко меняла.

Мелания любила посещать святые места и монахов, отстранившихся от мирской жизни и проводивших дни в молитве в пустынях. Со временем преподобная решила поселиться в келье на Елеонской горе в Иерусалиме. Постепенно ее примеру последовали другие женщины. Впоследствии святая Мелания возвела на горе монастырь.

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В декабре 439 года, чувствуя приближение смерти, Мелания уехала в Вифлеем на Рождественскую службу. 31 декабря она спокойно скончалась. Мощи святой хранятся в католическом храме Санто-Стефано-Ротондо в Риме.

В народе день преподобной Мелании стали называть Маланкой. В него предки вложили христианские и дохристианские обычаи. Люди переодевались в разных животных и фольклорных персонажей и ходили по домам, извещая о приближении старого Нового года 14 января.

Вчера христиане вспоминали мученицу Анисию Солунскую, родившуюся в 284-м в Греции. С детства она посвятила себя Богу – много молилась и постилась. Помогала христианам, страдавшим от преследования язычников.

Анисию Солунскую убил безбожник, которому она отказала в совместном посещении языческого праздника.

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