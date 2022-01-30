Сегодня день ангела у владельцев очень популярных в Украине имен

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Афанасий, Кирилл, Евгений, Марк, Дмитрий, Мария, Николай, Максим, Михаил, Алексей, Елена, Сергей.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Афанасий – мужчины, которых так зовут, неконфликтные и добрые. Приятны в общении, но очень скромны. Эта черта характера создает им определенные проблемы в процессе строительства карьеры – по служебной лестнице они продвигаются очень медленно. Женщинам с ними комфортно, потому что Афанасии не навязчивы и никогда не будут заставлять избранницу делать то, чего она не хочет. В Украине от имени Афанасий пошли два других – Панас и Опанас;

Кирилл - с древнегреческого это имя означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное положительное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они желают во всем быть лучше и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией";

Фото: pruvitannja.com.ua

Евгений – мужчины с этим именем любят работать, но трудности с которыми сталкиваются на пути – могут выбить их из колеи и вынудить нервничать. Наибольшего успеха обычно достигают в сферах, не связанных с техникой и точными науками. В женщинах Евгении ценят доброту и честность. Они образцовые семьянины;

Марк, Марко – мужчины с этим именем обычно начитаны и хорошо эрудированы. Они коммуникабельны и приятны в общении. В то же время для Марков важно признание и внимание от окружающих. Это хорошие друзья, которые всегда придут на помощь. В молодости Марко часто заводит романы, но если влюбится – будет верен только избраннице;

Дмитрий – люди с таким именем часто становятся надежными и хорошими друзьями. Они очень сообразительны и это помогает им делать хорошую карьеру или продвигаться по службе. У мужчин с этим именем хорошо развита интуиция, но они часто срываются эмоционально и не отличаются тактом. Несмотря на это, окружающие их в основном воспринимают хорошо;

Мария – это одно из самых популярных женских имен в Украине. Считается величественным и славным, ведь его носила Богородица. Его обладательницы обычно элегантны, чистоплотны и красивы, следят за внешним видом и фигурой. Марии часто становятся творческими личностями или спортсменками. В общении с коллегами вначале проявляют закрытость. Но раззнакомившись, становятся общительными. В браке женщины с этим именем становятся заботливыми хозяйками. Обожают детей;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что такое "вериги" и почему им сегодня поклоняются

Николай – имя происходит от древнегреческого имени "Николас". Переводится как "победитель народов". Николаи – это обычно уравновешенные и трудолюбивые мужчины. Способны овладеть любой профессией и добиться в ней успеха. Очень требовательны к подчиненным. В то же время в неформальном общении они легко идут на контакт и часто заводят новых друзей. Николаи могут часто влюбляться в разных женщин. Однако в браке становятся семейными людьми и помогают женам в хозяйстве. Очень любят детей;

Максим – мужчины с этим именем часто пытаются добиться значительного успеха в обществе. Всегда стремятся к материальному благополучию. Это коммуникабельные люди, благодаря чему могут иметь большое количество друзей. Максимы часто выбирают работы, связанные с числами и точными науками, нередко становятся предпринимателями. Они окружены женским вниманием через свой всегда аккуратный и ухоженный вид и изысканные манеры. К минусам владельцев этого имени часто относят упрямство, категоричность и вспыльчивость;

Михаил – это имя носят мужчины, очень коммуникабельные и общительные. Они довольно быстро прощают обиды и не злопамятны. К женщинам относятся внимательно и с уважением. Дети для Михаилов играют очень важную роль в семейной жизни. К ним они относятся с большой теплотой и вниманием;

Алексей – люди с таким именем обычно очень терпеливы и уверены в себе. Алексеи всегда выполняют взятые на себя обязанности. Способны делать хорошие карьеры в разных отраслях. Благодаря своей тактичности у них всегда есть немало друзей;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монах годами общался с людьми через дыру в стене

Елена – женщины с этим именем имеют в жизни множество интересов. Они открыты для общения, поэтому всегда легко находят друзей. С удовольствием помогают другим. Елены любят быть лидерами в коллективах, но редко ведут себя свысока. Всегда уважают других людей и прислушиваются к их мнению. В то же время, они очень любят мечтать и сильно разочаровываются, когда их желания не сбываются. Елены хотят видеть возле себя идеальных мужчин. Из-за повышенных требований к ним – долго могут оставаться одинокими;

Сергей - происходит от римского родового имени "Сергиус" и означает "высокий", "уважаемый". Эти мужчины мужественны и сильны духом, однако способны и к сочувствию. В работе они добросовестны, старательно выполняют свои обязанности. Всегда придерживаются обещаний. Сергей старается во всем помогать родителям, заботится о них, однако свои проблемы любит решать своими силами.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Антона, Егора, Георгия, Антонина. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.