Сегодня день ангела у владельцев чрезвычайно популярного имени в мире

 
Ексклюзивы
1/5
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 972
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
3 Просмотров: 2988
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4167
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1359
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 12177
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1692
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 10656
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 7434
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4 Просмотров: 1656
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
3
25
4
17
17
В страшной аварии погибли пять человек, среди них - ребенок: фото и видео
В страшной аварии погибли пять человек, среди них - ребенок: фото и видео
&quot;Социалистическую&quot; выставку во Львовском художественном центре атаковали неизвестные в масках
"Социалистическую" выставку во Львовском художественном центре атаковали неизвестные в масках
Две школьницы пошли под лед на искусственном водоеме
Две школьницы пошли под лед на искусственном водоеме
Украинские военные &quot;ликвидировали&quot; вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
Украинские военные "ликвидировали" вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Видео
Все видео
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 351
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1755
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3006
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1323
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 396
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
понедельник, 14 февраля 2022 03:00

Сегодня день ангела у владельцев чрезвычайно популярного имени в мире

  Комментировать
Сегодня день ангела у владельцев чрезвычайно популярного имени в мире
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Петр, Тимофей, Семен, Давид, Василий.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Василий - с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это люди, которые будут с радостью проводить время в компании друзей. Могут конфликтовать с супругами, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания;

Давид – очень распространенное имя в мире. Мужчины, которые его носят, закрыты в себе. Редко хвалятся своими достижениями и успехами. На работах показывают себя усердными и самоотверженными. Могут быть успешными в спорте. В то же время женщинам с Давидами тяжело, потому что таким мужчинам трудно угодить;

Петр - с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. В частности, ценят верность и преданность;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

Тимофей – владельцам этого имени присуще великое жизнелюбие. Это очень активные и веселые мужчины. В то же время Тимофеи не очень любят брать на себя ответственность и стараются избегать ситуаций, где нужно принимать быстрые решения. Тимофеи часто влюбляются в разных женщин. Женятся чаще всего уже в зрелом возрасте;

Семен - из древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве". Он добрый, мягкий и незлобивый, поможет в трудную минуту. Семены часто бывают одарены и талантливы.

Они трудолюбивы и целеустремлены. Удачно построить карьеру могут как врачи, музыканты, инженеры, администраторы. Семен будет хорошим мужем, искусным хозяином и верным другом;

Вчера день ангела отмечали люди с именами Виктор, Никита, Богдан, Иван, Илья, Виктория. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня день ангела у владельцев чрезвычайно популярного имени в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 3 Просмотров: 15858
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 Просмотров: 14940
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 12177
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 Просмотров: 10656
&quot;Интер&quot; с его победобесием и русским духом не меньшее зло&quot; - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
19
 Просмотров: 7434
Регионы
Во Львове вора настигла мгновенная карма: полицейские помогли
Во Львове вора настигла мгновенная карма: полицейские помогли Просмотров: 54
В страшной аварии погибли пять человек, среди них - ребенок: фото и видео
В страшной аварии погибли пять человек, среди них - ребенок: фото и видео
3
 Просмотров: 504
"Социалистическую" выставку во Львовском художественном центре атаковали неизвестные в масках
"Социалистическую" выставку во Львовском художественном центре атаковали неизвестные в масках
25
 Просмотров: 936
13 февраля есть риск "вымести" счастье из дома и получить порчу: приметы дня
13 февраля есть риск "вымести" счастье из дома и получить порчу: приметы дня Просмотров: 2331
Праздник 13 февраля: сегодня вспоминают киевлянина за которого молился бес
Праздник 13 февраля: сегодня вспоминают киевлянина за которого молился бес Просмотров: 684
Больше всего комментируют
25
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
4
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
3
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам
3
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
Голосов: 8
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть