Сегодня день ангела у владельцев чрезвычайно популярного имени в мире

В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Петр, Тимофей, Семен, Давид, Василий.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Василий - с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это люди, которые будут с радостью проводить время в компании друзей. Могут конфликтовать с супругами, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания;

Давид – очень распространенное имя в мире. Мужчины, которые его носят, закрыты в себе. Редко хвалятся своими достижениями и успехами. На работах показывают себя усердными и самоотверженными. Могут быть успешными в спорте. В то же время женщинам с Давидами тяжело, потому что таким мужчинам трудно угодить;

Петр - с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. В частности, ценят верность и преданность;

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Тимофей – владельцам этого имени присуще великое жизнелюбие. Это очень активные и веселые мужчины. В то же время Тимофеи не очень любят брать на себя ответственность и стараются избегать ситуаций, где нужно принимать быстрые решения. Тимофеи часто влюбляются в разных женщин. Женятся чаще всего уже в зрелом возрасте;

Семен - из древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве". Он добрый, мягкий и незлобивый, поможет в трудную минуту. Семены часто бывают одарены и талантливы.

Они трудолюбивы и целеустремлены. Удачно построить карьеру могут как врачи, музыканты, инженеры, администраторы. Семен будет хорошим мужем, искусным хозяином и верным другом;

Вчера день ангела отмечали люди с именами Виктор, Никита, Богдан, Иван, Илья, Виктория. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.