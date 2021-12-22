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четверг, 23 декабря 2021 03:00

Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
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Сегодня день ангела отмечают люди с именами Иван, Степан, Евгений, Ангелина, Виктория, Фома.

Мы подготовили подборку открыток, которыми можно поздравить именинников:

Сегодня день ангела празднуют владельцы популярных в Украине имен
Фото: pruvitannja.com.ua
Сегодня день ангела празднуют владельцы популярных в Украине имен
Сегодня день ангела празднуют владельцы популярных в Украине имен
Сегодня день ангела празднуют владельцы популярных в Украине имен

Что означают имена и какие характеры у людей, отмечающих сегодня день ангела:

Ангелина – владелицы этого имени обычно веселы и умны. Это женщины, которые никогда не позволят обмануть себя. Делают все, чтобы человек, который на это пойдет, сам оказался в дураках. Ангелины достаточно мстительны и долго помнят обидь;

Виктория – имя в переводе с латинского означает "победительница". Женщины с этим именем часто ведут себя как лидеры и имеют аналитический склад ума. Умеют строить свою жизнь, не полагаясь на помощь со стороны. Часто находят себя в спорте, актерстве, дизайнерском или модельном бизнесе. Реально смотрят на мир и не ждут "принцев на белых конях";

Степан – мужчины с этим именем отличаются психологической устойчивостью и сильным характером. Степаны чаще всего выполняют данные обещания, потому что не любят бросать слова на ветер. Благодаря этому имеют много друзей. Не боятся трудностей и умеют их преодолевать. Нередко становятся бизнесменами. В семейной жизни отличаются хозяйственностью и уравновешенностью. Для Степанов важно поддерживать чувство любви к избраннице;

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Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

Евгений – мужчины с этим именем любят работать, но трудности с которыми сталкиваются на пути – могут выбить их из колеи и заставить нервничать. Наибольшего успеха обычно достигают в сферах, связанных с техникой и точными науками. В женщинах Евгении ценят доброту и честность. Они образцовые семьянины;

Фома – мужчины с этим именем обычно дружелюбны и избегают конфликтов. Их интересует все новое и необычное. Потому часто становятся успешными конструкторами, программистами, инженерами. Уверенно чувствуют себя в коллективах. Умеют шутить.

Вчера день ангела праздновали Анны, Александры, Василии, Владимиры. Мы готовили материал о значении этих имён.

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