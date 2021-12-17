Сегодня день ангела празднуют только мужчины. Что означают их имена

Сегодня день ангела отмечают владельцы пяти мужских имен. ФОТО: pixabay.com

18 декабря день ангела отмечают владельцы мужских имен – Геннадий, Илья, Сергей, Захар и Савва.

Предлагаем узнать, что означают эти имена и какие характеры у мужчин, которые их носят:

Илья – это обычно смелые, волевые и целеустремленные мужчины. Не боятся затруднений в жизни и работе. Для достижения цели готовы работать круглосуточно. Без проблем могут совмещать несколько работ с учебой. Это мужчины с хорошо развитой интуицией. В компаниях их очень любят из-за веселья и готовности общаться со всеми;

Геннадий – имя греческого происхождения, которое стало популярным в Украине. Геннадии чаще всего являются спокойными и уравновешенными мужчинами, которые не устраивают скандалы. Но если доходит до ссор – могут не сдерживаться в эмоциях и высказываниях. Эти мужчины не особенно активны. Прежде чем приступать к какой-либо работе, все тщательно планируют и просчитывают;

Сергей – с латинского переводится, как "высокий", "знатный". Это сильные и уверенные в себе мужчины. Они не терпят несправедливости и не зависят от чужого мнения. Благодаря ответственности часто добиваются успехов в карьере. Часто становятся юристами, журналистами, военными, актерами. К недостаткам Сергеев можно отнести упрямство, скрытность, слабое чувство юмора;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народные приметы 16 декабря. Сегодня можно исцелиться от болезней

Захар – обычно мужчины с этим именем спокойны и скромны. Готовы всегда откликнуться на просьбу о помощи. Захарам важно мнение окружающих о них, поэтому всегда заботятся о своей репутации. Мужчины с этим именем не трудоголики, но взятую на себя работу выполняют на совесть. К отношениям с женщинами Захары подходят очень серьезно. Перед предложением о женитьбе могут долго изучать свою избранницу;

Савва – это мягкие и душевные по характеру мужчины. В то же время, они самоуверенные и часто ищут популярности. Им важно добиваться успехов в делах. Так что эти мужчины могут стать успешными бизнесменами. В браке они верны и очень любят детей.

В древности считали, что 18 декабря нельзя ругаться людям с лошадьми. Мол, из-за этого рискуют попасть в беду на зимней дороге. Также на Савву нельзя работать и мыть голову беременным женщинам. Предки верили, что из-за этого у будущего ребенка могут возникнуть проблемы с памятью.