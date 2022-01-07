Сегодня большой праздник. Кому мы должны молиться

Сегодня христиане молятся Богородице. ФОТО: Gazeta.ua

8 января православная церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы. Вспоминается Дева Мария и святые, входившие в ее род – родители, царь Давид, святой Иаков.

Праздник имеет давнее происхождение. Еще в ІV ст. святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин во время проповедей на Рождество Христово говорили, что хвалу воздаваемую рожденному Сыну Божьему нужно совмещать с упоминанием Девы Марии.

Официально праздновать Собор Пресвятой Богородицы начали после Вселенского Собора 681 года, который состоялся в Константинополе – ныне Стамбул. Туда по приглашению императора Константина съехались более 100 епископов.

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В народе этот праздник почитается на уровне с Рождеством. Так что наши предки 8 января пытались обязательно попасть в церковь и помолиться Деве Марии.

Родителями Богородицы были праведные Иоаким и Анна, происходившие из рода царя Давида. Были уважаемыми и обеспеченными людьми. Однако до пожилого возраста не имели детей. Когда смирились с бесплодием, к паре поочередно появился ангел и известил их о скором рождении дочери Марии. В 3-летнем возрасте родители отвели дочь в Иерусалимский храм и оставили ее там, чтобы служила Богу. Так выполнили обещание, которое давали Господу, когда просили у него ребенка. Отец Богородицы умер в 80 лет, мать Анна – в 79 лет.