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вторник, 08 октября 2019 11:23

"Считали, что Львов - растратчик национализма", - рассказали о львовских хиппи

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&quot;Считали, что Львов - растратчик национализма&quot;, - рассказали о львовских хиппи
Алик Олисевич рассказал о львовских хиппи. Фото: The Ukrainians

История львовских хиппи достигает 1970-х годов прошлого века. В течение 1976-1979 гг. здесь в городе таких было 35 человек. В основном, это люди в возрасте от 17 до 28 лет. Об этом Gazeta.ua рассказал представитель движения Алик Олисевич.

Рассказывает, во львовских хиппи было несколько точек, где любили собираться. Одной из таких была кофейня "Вирменка", которая открылась в 1979 году. Сюда заходили на кофе студенты. Но когда их здесь видели во время учебы, то могли выгнать из учебного заведения. Считали, что Львов - растратчик национализма, и молодежь очень уязвима к той тенденции. Хотели полностью изолировать такую ​​молодежь от старшего поколения.

"В 1980 году я работал в "Вирменке" и тут меня полюбили студенты - художники, полиграфисты. У нас была такая творческая атмосфера. Могли обменяться самиздательством, новинками, что происходило в Риге. В 1982 году мы с группой написали письмо и передали его через западных журналистов. Его опубликовал журнал Dzuboks. Это письмо было о тех событиях и тех проблемах, которые мы здесь имели. Нас задержали и хотели привлечь за антисоветскую агитацию пропаганды ", - рассказывает Алик.

В Алика было много братьев из разных стран, но больше всего он любил литовцев.

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"В Каунасе на Аллее Свободы возле музыкального театра любила собираться прогрессивная молодежь - хиппи. Они играли на гитарах, зажигали, танцевали. Это была культурная революция. Молодежь не хотела жить, как их родители. Ей хотелось новизны во всем - в поведении, ношении одежды запрещенного, слушании музыки. Их адепты - рок-музыканты. Они что думали, то пели, и молодежь это поддерживала. В январе из Калифорнии съехалось до 30 тыс. Молодых адептов-длинноволосых. Решили сделать "Лето любви". Туда съехалось 100 тыс. Человек. И из Америки их идеология распространилась по всему миру ", - говорит Олисевич.

Алик Олисевич бывал в США на открытии выставки к 50-летию хипповый движения.

"Лето любви" (англ. The Summer of Love) — лето 1967 года, когда в квартале Сан-Франциско под названием Хайт-Эшбери собралось около ста тысяч хиппи, знакомых и незнакомых, чтобы праздновать любовь и свободу, создавая тем самым уникальный феномен культурного, социального и политического бунта.

Автор: Мария КАТАРИНА
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Дата
08
октября

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