Занимайтесь любовью, а не войной: показали украинских хиппи 1980-х

Фото: facebook.com/armjanka

Сообщество "Армянка", по названию культовой в 1980-х львовской кофейни, посвященное музыкальному андеграунду Львова позднесоветского периода. Там опубликовали фото хиппи с оцифрованных слайдов.

Крупнейшей в Украине была хип-тусовка во Львове, где традиционными была ориентация на Запад и демократические ценности. Первые разрозненные группы хиппующией молодежи были объединены в 1968-1970-х Вячеславом "Шарниром" Ересько. Участники группы Шарнира собирались полутайно на месте польского Кладбища Орлят у Лычаковского кладбища. Из их среды вышел первый из известных манифестов хиппи, также они начали культ Джимми Гендрикса во Львове сразу после его смерти в сентябре 1970-го.

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В 1970-х главным местом сбора стал Святой Сад, где сосредоточены участники рок-группы "Супер Вуйки". Там происходили хип сэйшны. Один из них, связанный с культом Гендрикса, вылился в стихийную демонстрацию во Львове 17 сентября 1977-го.

В среде львовской хиповской тусовки 1976-го возникла первая на территории СССР байкерская группа Игоря "Пензеля" Венцславского. Из нее вышли писатели и поэты Волдмур Яворский, Валерия Славникова, Звёздный, художники Елена Бурдаш, Дем, Орест Макота.

В те времена хиппи во Львове, в том числе и русскоязычные с симпатией относились к участникам национально-освободительной борьбы УПА, поскольку их тоже "прессовала" советская государственная система.

Субкультура хиппи возникла в США в середине 1960-х. Сначала это движение было направлено против войны во Вьетнаме и пуританской морали некоторых американских церквей. Но движение хиппи быстро сформировал собственный стиль: в одежде, музыке, поведении, символике. Основным принципом субкультуры было ненасилие (ахимса).