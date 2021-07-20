СБУ проверяет российские группы, которые пригласили на фестиваль "Файне місто"

На фестиваль "Файне місто" пригласили российских исполнителей. Фото: ukrinform.ua

Служба безопасности Украины проверяет участников музыкального фестиваля "Файне місто" в Тернопольской области.

Городской глава Тернополя Сергей Надал обратился в СБУ, чтобы проверить российские группы, приглашенные на фестиваль. В частности, законно ли эти музыканты пересекли государственную границу и легитимно ли они находятся на территории Украины, сообщает пресс-секретарь СБУ в Тернопольской области Петр Королюк.

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На фестиваль пригласили четыре группы из России: Louna, Anacondaz, "Порнофильмы" и Wildways, которые недавно выступали на фестивале Atlas Weekend в Киеве. После выступления Anacondaz на оккупированном полуострове в 2017 году СБУ на три года запретила участникам въезжать в Украину. Поскольку в прошлом году срок этого запрета истек, организаторы фестиваля пригласили группу выступать в Тернополь.

В СБУ в свою очередь говорят, что еще до обращения городского совета Тернополя начали проверку граждан Российской Федерации, которых организаторы фестиваля планировали пригласить в Тернополь.

Проверка 21 гражданина России завершилась. Законных оснований для их недопущения к участию в гастролях не обнаружено. Сейчас проверяют еще 16 иностранцев.

Ани Лорак, которая во время российской агрессии против Украины выступала на концерте для военно-морского флота РФ, анонсирует концерт в Одессе. Концерты Лорак запланированы на 16 и 17 августа.