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пятница, 11 марта 2022 12:30

Спецтема: Война России против Украины

Шатались полями: в Сумской области жители с полицией собрали "улов" оккупантов

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Шатались полями: в Сумской области жители с полицией собрали &quot;улов&quot; оккупантов
Как пояснили нападавшие, они шли по карте на границу. Фото: t.me/UA_National_Police

В Сумской области полицейские совместно с представителями терробороны задержали 29 военнослужащих Российской Федерации.

Благодаря неравнодушным жителям Роменщины вблизи одного из сел, в поле заметили группу подозрительных лиц в военной форме, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полицейские совместно с представителями территориальной обороны сразу отреагировали на обращение и задержали военнослужащих РФ, которые шли по карте на границу", - говорится в сообщении.

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Все задержанных уже передали в соответствующие органы. Там будут выяснять все обстоятельства при которых они попали на территорию Роменского района.

"Нападавших заставят отвечать за каждое совершенное преступление против нашей страны и украинского народа", - добавляют в Нацполиции.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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