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четверг, 25 марта 2021 15:25

"Шантаж и скотство": в Харькове разогнали концерт группы "Жадан и собаки"
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В одном из арт-клубов Харькова из-за нарушения карантинных ограничений полиция отменила концерт группы "Жадан и собаки", запланированный на 24 марта.

Сергей Жадан раскритиковал действия правоохранителей и извинился перед поклонниками. Он отметил, что "полиция ждала час до начала мероприятия для того, чтобы оштрафовать заведение". Артист добавил, что об отмене выступления нужно предупреждать за несколько часов до его начала.

"Фактически держали в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начала мероприятия. Извините, но это не здравоохранение – это шантаж и скотство. Других слов для обозначения ваших действий у меня, к сожалению, нет. Будьте здоровы при исполнении служебных обязанностей", - написал Жадан в Facebook.

Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Правоохранители утверждают, что провели превентивную работу с владельцем заведения, где должно было состояться мероприятие, поскольку Харьков оказался в оранжевой зоне карантина. В соответствии с ограничениями оранжевой зоны, запрещено проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или наполненностью более 50% мест в каждом зале.

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"Жадан и Собаки" - панк-группа, играющая остросоциальную музыку. Проект возник в Харькове в 2007 году и является кооперацией писателя Сергея Жадана и ска-панк-коллектива "Собаки в космосе". Выпустили 5 студийных альбомов.

8 марта группа "Жадан и Собаки" дала концерт в Харьковской колонии.

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