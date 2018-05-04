"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой

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В Полтавской областной научной библиотеке имени. Котляревского состоялась презентация книги "Софья Русова. Мемуары".

"Педагог с мировым именем София Русова жила в бурные годы Украинской революции, дважды жила по несколько лет в Полтаве, пять раз подверглась аресту и уже немолодым человеком эмигрировала в Прагу. В 15 лет с сестрой создала первый частный детский сад в Киеве. Именно в семье Русовых впервые зазвучала идея о самостийной Украине, когда Николай Михновский огласил эту идею. Получила аристократическое воспитание и всю жизнь посвятила детям. Уже после 100 лет украинские педагоги начали изучать этот опыт, осовременивать и использовать на практике", - рассказал Николай Кульчицкий, редактор и составитель издания.

По словам редактора, как педагог-философ Русова глубоко осознавала, что школа и воспитание должны действовать в полном соответствии с особенностями и потребностями своей страны и нации.

"Народу, который не имеет своей школы и не заботится о ней, назначены экономические нищета и культурная смерть. Язык - это самая главная основа любой нации", - процитировал из книги Николай Кульчицкий. Также добавил описание прихода большевиков в Киев и террор россиян над украинской интеллигенцией.

"В Полтаве семья Русовых создала центр украинской мысли, сюда приходили выразить свои идеи Николай Михновский, Симон Петлюра и другие сподвижники украинского государства. В этом кругу была создана Революционные украинская партия. Русовы были выдающимися учеными, но их общественная деятельность, любовь к Украине была очень важна в период становления страны", - рассказал Тарас Пустовит, заместитель директора государственного архива Полтавской области.

Музыкант Евгений Янкевич исполнил несколько песен периода Украинской революции.

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В Полтаве в областной библиотеке имени Котляревского презентовали документальный фильм "Позвал Вас Госпожий Глас" о художнике Украинской повстанческой армии Нила Хасевича. Гости просмотра пообщались после просмотра ленты с режиссером, послушали сильную поэзию диссидента Олексы Різниківа и имели возможность поговорить с представителями "Волынского братства" в Полтаве.