 
Ексклюзивы
1/5
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 108
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 6228
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2862
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1899
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1134
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 585
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2304
Фото
Все фото
7
5
6
3
4
&quot;Самое дорогое сокровище у народа - дети&quot; - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
&quot;В России нам безумно завидуют&quot; - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
Возле центрального рынка Полтавы произошла перестрелка
Возле центрального рынка Полтавы произошла перестрелка
Турки взялись за строительство новых дорог под Полтавой
Турки взялись за строительство новых дорог под Полтавой
Видео
Все видео
Показали как международная трасса превратилась в море
Показали как международная трасса превратилась в море
Село патрулируют женщины с палками
Село патрулируют женщины с палками
"Легенда Карпат" собрала полный зал в Полтаве
"Легенда Карпат" собрала полный зал в Полтаве
Дмитрий Коряк погиб во время защиты Мариуполя
Дмитрий Коряк погиб во время защиты Мариуполя
Шкиряку напомнили, как "Национальная дружина" подралась с полицией
Шкиряку напомнили, как "Национальная дружина" подралась с полицией
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5940
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 765
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8811
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 мая 2018
Просмотров: 153
Наркомани на городі
От ви кажете: ніколи знову. І штучну квітку маку собі на груди пришпилюєте. А справжню пробували? А вирощену на власному городі? Бо одна моя ...
пятница, 04 мая 2018 15:05

"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
7

  Комментировать

Авто книги рассказывает о мемуарах Софии Русовой
Фото: Денис Скрыль
Книга о Софии Русовой
Евгений Янкевич исполнил песни войск УНР
Средства от продажи книги пойдут на просветительские цели
На презентацию пожаловали ученые и молодежь

В Полтавской областной научной библиотеке имени. Котляревского состоялась презентация книги "Софья Русова. Мемуары".

"Педагог с мировым именем София Русова жила в бурные годы Украинской революции, дважды жила по несколько лет в Полтаве, пять раз подверглась аресту и уже немолодым человеком эмигрировала в Прагу. В 15 лет с сестрой создала первый частный детский сад в Киеве. Именно в семье Русовых впервые зазвучала идея о самостийной Украине, когда Николай Михновский огласил эту идею. Получила аристократическое воспитание и всю жизнь посвятила детям. Уже после 100 лет украинские педагоги начали изучать этот опыт, осовременивать и использовать на практике", - рассказал Николай Кульчицкий, редактор и составитель издания.

По словам редактора, как педагог-философ Русова глубоко осознавала, что школа и воспитание должны действовать в полном соответствии с особенностями и потребностями своей страны и нации.

"Народу, который не имеет своей школы и не заботится о ней, назначены экономические нищета и культурная смерть. Язык - это самая главная основа любой нации", - процитировал из книги Николай Кульчицкий. Также добавил описание прихода большевиков в Киев и террор россиян над украинской интеллигенцией.

"В Полтаве семья Русовых создала центр украинской мысли, сюда приходили выразить свои идеи Николай Михновский, Симон Петлюра и другие сподвижники украинского государства. В этом кругу была создана Революционные украинская партия. Русовы были выдающимися учеными, но их общественная деятельность, любовь к Украине была очень важна в период становления страны", - рассказал Тарас Пустовит, заместитель директора государственного архива Полтавской области.

Музыкант Евгений Янкевич исполнил несколько песен периода Украинской революции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина будет возвращать деньги голливудским режиссерам.

В Полтаве в областной библиотеке имени Котляревского презентовали документальный фильм "Позвал Вас Госпожий Глас" о художнике Украинской повстанческой армии Нила Хасевича. Гости просмотра пообщались после просмотра ленты с режиссером, послушали сильную поэзию диссидента Олексы Різниківа и имели возможность поговорить с представителями "Волынского братства" в Полтаве.

Автор: Денис Скрыль
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 63791
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 49970
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 33518
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 30110
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 23638
Полтава
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
5
 Просмотров: 6237
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
6
 1 Просмотров: 2862
Возле центрального рынка Полтавы произошла перестрелка
Возле центрального рынка Полтавы произошла перестрелка
3
 Просмотров: 1557
Турки взялись за строительство новых дорог под Полтавой
Турки взялись за строительство новых дорог под Полтавой
4
 Просмотров: 1161
Женщина совершила самосожжение в собственной квартире
Женщина совершила самосожжение в собственной квартире
 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
11
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
10
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
8
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Россияне начали перехватывать международные суда, следующие в Мариуполь
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
Голосов: 2065
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua