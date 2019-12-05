Садовом отменили залог и назначили новую меру пресечения

Андрею Садовому избрали новую меру пресечения. Фото: dilo.net.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог мэру Львова Андрею Садовому и избрала меру пресечения. Политика подозревают в злоупотреблении властью.

Рассмотрение апелляции начался в 15:00 4 декабря. Суд выслушал заявления тех, кто готов взять Садового на поруки. Выступили экс-депутаты прошлого созыва Олег Березюк, Олег Лаврик, Сергей Кираль, Оксана Сыроид, Татьяна Острикова, Тарас Пастух, Андрей Гуржий, нардеп Павел Бакунец, экс-депутат VII созыва Оксана Продан, пишет РБК-Украина.

"Применить к Садовому мера пресечения в виде личного обязательства. Положить на Садового следующие требования: прибывать к следователю по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями уголовного производства", - постановил судья.

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В случае, если Садовый не выполнять обязательства, к нему могут применить штраф от 525 до 4,2 тыс. грн. Контролировать выполнение личных обязательств будут детективы Национального антикоррупционного бюро. Срок действия возложенных обязанностей до 20 января 2020 года. Постановление обжалованию не подлежит.

Кроме того, апелляционную жалобу прокурора Сидоренко оставили без удовлетворения. Прокурор попросил увеличить мэру Львова залог до 5 млн грн, а также забрать у него загранпаспорт и установить ему ограничения не покидать Львов без разрешения правоохранителей.

27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал городскому председателю Львова Андрею Садовому мера пресечения в виде залога в 1056550 грн. Должен уплатить их в течение пяти дней. Его подозревают в злоупотреблении властью при продаже земли. Прокурор просил залог 50 млн грн. Обжаловать решение обе стороны.