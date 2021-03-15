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понедельник, 15 марта 2021 11:01

С поезда - к врачу: на железнодорожном вокзале во время тестирования обнаружили Covid-19
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На железнодорожном вокзале в Полтаве силами городского центра ПМСП провели тестирование пассажиров, прибывших из "красной" зоны. Среди новоприбывших обнаружили инфицированнных Covid-19.

В Полтаве на железнодорожном вокзале во время тестирования пассажиров поезда обнаружили инфицированного
Фото: facebook.com/mokhnachew.mw
В Полтаве на железнодорожном вокзале во время тестирования пассажиров поезда обнаружили инфицированного
В Полтаве на железнодорожном вокзале во время тестирования пассажиров поезда обнаружили инфицированного
В Полтаве на железнодорожном вокзале во время тестирования пассажиров поезда обнаружили инфицированного
В Полтаве на железнодорожном вокзале во время тестирования пассажиров поезда обнаружили инфицированного

Об этом на своей Facebook-странице сообщил начальник отдела медицины катастроф и мобилизационной работы Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимир Мохначев.

Медицинский осмотр пасажирик поезда "Рахов-Харьков" провели утром воскресенья 14 марта на железнодорожной пассажирской станции "Полтава-Киевская". Осмотр и тестирование выполняли силами медицинских работников городского Центра ПМСП №1 при содействии сотрудников Национальной полиции и подразделений ДСНС.

"Провели экспресс-тестирование 45 гражданам на Covid-19, обнаружили инфицированных. Провели деконтаминацию (обеззараживание. - Gazeta.ua) перрона и здания вокзала", - написал медицинский чиновник.

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Как отметил Владимир Мохначев, работу осложняло прибытия в это же время на 1-й перрон столичного экспресса. Поток пассажиров которого нужно было разделить без задержки графика движения поездов.

"Получилось. С нескрываемым удивлением пассажиры, проехали полстраны, участвовали в этом процессе. Нигде, включая Львов, Киев, они не видели подобной организации противоэпидемических мероприятий", - написал руководитель отдела медицины катастроф.

Как сообщил в Facebook вечером того же дня первый заместитель главы Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, во время тестирования пассажиров поезда "Рахов-Харьков" обнаружили 1 человека, инфицированного Covid-19. Тестирование пассажиров поездов, прибывающих из "красной" зоны, продолжат.

"Все пассажиры, прибывающие из "красной" зоны карантина в Полтаву, будут обследованы на Covid-19. Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы как можно меньше людей заразились, и чтобы Полтавщина оставалась в "желтой" зоне карантина", - написал Лунин .

И отметил, что все прибывшие пассажиры будут находиться под наблюдением семейных врачей.

О состоянии выявленного больного и его дальнейшем лечение не сообщают.

8 марта Укрзализныця начала продажу билетов на специальные рейсы из Закарпатье, которое находится в красной зоне карантина.
Рейсы проведут для безопасного вывоза тех пассажиров, которым важно уехать из карантинной зоны в Закарпатье. Последний рейс запланирован на 16 марта.

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15
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