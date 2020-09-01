С одного куста выкопал 27 картофелин. С двух - ведро

Всеукраинский день картофеля отпраздновали в прошлый четверг в селе Деньги Золотоношского района. Здесь хозяйничает ООО "Гранекс-Черкассы", которым руководит бельгийский фермер Том Ван Гои. В Бельгии и Нидерландах - особое отношение к картофелю. Буквально на каждом шагу в городе или селе есть рестораны, специализирующиеся на блюдах из картофеля. Том Ван Гои пробурил несколько скважин, организовал капельный полив и выращивает картофель. А в этом году все продавцы качественных семян смогли посадить на поливном поле свои новые, проверенные или экспериментальные сорта. В общем посадили более 70 сортов. А теперь позвали гостей со всей Украины, чтобы они оценили урожай, гостеприимство хозяев и пообщались между собой.

Офис и тракторная бригада общества "Гранекс-Черкассы" за селом в чистом поле. Вдоль дороги на стерне от скошенного поля пшеницы ставят палатки участники праздника. Чего здесь только нет: предлагают качественный спутниковый анализ почв, новейшие минеральные удобрения и гербициды. Отдельно - участок с новой техникой - сортировочной линией или разбрасывателем, диски которого крутятся не наружу, а внутрь.

Больше всего людей у палаток с продавцами семенного картофеля. В модном зеленом шатре под цвет партии "Слуга народа" стоят сотрудники института картофелеводства. Они насыпают в мисочки картофель новых сортов

- Наш сорт картофеля "Княгиня" занял второе место по урожайности на этом экспериментальном поле, - рассказывает заведующий отделом реализации Светлана Шмунь. - "Княгиня" дала 81, 9 тонн с гектара. Она уступила только сорта "Аризона" с голландской компании "Агрико". В тех - 87,1 тонн. Третье место у сорта "Сенсейшен" от этой же компании - более 77 тонн. Говорит, что наша картошка не уступает лучшим иностранным сортам.

Игорь Чечитко показывает картошку сорта "Бельмонда"

Спрашиваю, как можно приобрести "Княгиню".

- С первого октября начинаем реализацию с нашей базы в поселке Немешаево Бородянского района Киевской области всем желающим, - рассказывает Светлана. - Единственное требование покупать партию не менее 20 килограммов. Отправляем ее "Новой почтой". Средняя стоимость семенного картофеля - около 20 гривен за килограмм. Правда, "Княгиня" выйдет вдвое дороже - по 40 гривен. Каталог можно посмотреть на нашем сайте.

- А вы не можете дать хотя бы одну картофелину на посадку, - просит какой-то дядя.

- Возьмете себе на поле. Сегодня будут копать экспериментальные образцы. Там можно набрать несколько клубней.

Сорт "Аризона" голландской компании "Агрико" дал 87,1 тонну с гектара

Между тем начинается официальная часть. Первым выступает Том Ван Гои. Надеется, что гостям понравится в Деньгах. Посол Бельгии в Украине Алекс Леннартс нашел общее в двух народов.

- И украинцы и бельгийцы имеют одну общую черту - они влюблены в картофелеводство. Думаю, сегодняшнее мероприятие еще больше сдружит два наших народа.

Похожие мысли высказали и представители посольств ФРГ и Нидерландов.

Сбор картофеля комбайном

После торжеств всех участников разбивают на 5 групп. Одни идут на склад, другие - осматривают систему полива, технику хозяйства "Гранекс". Третьих ведут на экспериментальное поле. Любознательным экскурсантам организаторы дарят картофельные деньги - фриты, номинации от 1 до 10. В конце дня за них можно будет приобрести подарки.

- Здесь лучшие в Украине склады для хранения, - рассказывают. Воздух циркулирует с отверстий в полу. Наверху, под крышей стоят специальные вентиляторы, которые зимой не дают образовываться инею.

Однако самое интересное можно увидеть на поле. Картофель посажен высокими холмами. Среди холмика - кабель капельного орошения. Одетый в синюю футболку и темные брюки директор семенной компании "Солана" Игорь Завадский демонстрирует преимущества сорта "Бельмондо". Руками разворачивает куст. Аккуратно поднимает кабель капельного орошения. Тщательно разворачивает содержимое.

Директор компании "Солана" Игорь Завадский демонстрирует самую большую картофелину. Ее вес – 400 грамм

- Ну посчитайте, сколько здесь? 27 картофелин поместились в один куст, - говорит самодовольно. – Лишь несколько картоплинок имеют нетоварный вид - зеленое пятно. Фактически, в каждом кусте - от 3,5 до четырех килограммов. Вот видите картофелину. Кто угадает ее вес? Правильно - 400 граммов! Неправда, что на Западе такую ​​большую картошку считают нетоварной.

- А что это за точки на ней? - спрашивают Игоря Александровича.

- Это специальные ячейки, которые свидетельствуют о том, что картофель имеет много влаги. Перед копанием ее перестанут поливать и они закроются сами.

- Вот чипсовый сорт "Опал". Он занимает 60% рынка чипсов. Картофель должен быть продолговатый. В Украине нет завода для его переработки. Везут и перерабатывают в Польше.

Директор украинского отделения нидерландской компании HZPC Игорь Чечитко демонстрирует новинку - сорт картофеля "Санред".

- Его плоды имеют очень красную кожицу, поэтому в переводе название сорта расшифровывается как "Красное солнце". Картофель новый до сих пор еще не зарегистрирован в Украине - рассказывает. Урожайностью и основными признаками напоминает старый сорт "Бэла Роса". Думаю, через несколько лет это будет один из самых популярных сортов в Украине.

Помещение склада переоборудовали под огромную столовую. Вместо стульев - обернутые тюки с соломой. Хозяева угощают домашними чипсами, картофельным пюре, салатом из помидоров и огурцов напитками и пивом.

После обеда на поле выезжает зеленый комбайн компаииї AVR, который копает картофель. За ним бегут фотокорреспонденты и снимают процесс.

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Всего на поле представлены 78 сортов от 8 украинских и иностранных компаний.