С одного куста выкопал 27 картофелин. С двух - ведро

Всеукраинский день картофеля отпраздновали в прошлый четверг в селе Деньги Золотоношского района. Здесь хозяйничает ООО "Гранекс-Черкассы", которым руководит бельгийский фермер Том Ван Гои. В Бельгии и Нидерландах - особое отношение к картофелю. Буквально на каждом шагу в городе или селе есть рестораны, специализирующиеся на блюдах из картофеля. Том Ван Гои пробурил несколько скважин, организовал капельный полив и выращивает картофель. А в этом году все продавцы качественных семян смогли посадить на поливном поле свои новые, проверенные или экспериментальные сорта. В общем посадили более 70 сортов. А теперь позвали гостей со всей Украины, чтобы они оценили урожай, гостеприимство хозяев и пообщались между собой.
Офис и тракторная бригада общества "Гранекс-Черкассы" за селом в чистом поле. Вдоль дороги на стерне от скошенного поля пшеницы ставят палатки участники праздника. Чего здесь только нет: предлагают качественный спутниковый анализ почв, новейшие минеральные удобрения и гербициды. Отдельно - участок с новой техникой - сортировочной линией или разбрасывателем, диски которого крутятся не наружу, а внутрь.
Больше всего людей у палаток с продавцами семенного картофеля. В модном зеленом шатре под цвет партии "Слуга народа" стоят сотрудники института картофелеводства. Они насыпают в мисочки картофель новых сортов
- Наш сорт картофеля "Княгиня" занял второе место по урожайности на этом экспериментальном поле, - рассказывает заведующий отделом реализации Светлана Шмунь. - "Княгиня" дала 81, 9 тонн с гектара. Она уступила только сорта "Аризона" с голландской компании "Агрико". В тех - 87,1 тонн. Третье место у сорта "Сенсейшен" от этой же компании - более 77 тонн. Говорит, что наша картошка не уступает лучшим иностранным сортам.
Спрашиваю, как можно приобрести "Княгиню".
- С первого октября начинаем реализацию с нашей базы в поселке Немешаево Бородянского района Киевской области всем желающим, - рассказывает Светлана. - Единственное требование покупать партию не менее 20 килограммов. Отправляем ее "Новой почтой". Средняя стоимость семенного картофеля - около 20 гривен за килограмм. Правда, "Княгиня" выйдет вдвое дороже - по 40 гривен. Каталог можно посмотреть на нашем сайте.
- А вы не можете дать хотя бы одну картофелину на посадку, - просит какой-то дядя.
- Возьмете себе на поле. Сегодня будут копать экспериментальные образцы. Там можно набрать несколько клубней.
Сорт "Аризона" голландской компании "Агрико" дал 87,1 тонну с гектара
Между тем начинается официальная часть. Первым выступает Том Ван Гои. Надеется, что гостям понравится в Деньгах. Посол Бельгии в Украине Алекс Леннартс нашел общее в двух народов.
- И украинцы и бельгийцы имеют одну общую черту - они влюблены в картофелеводство. Думаю, сегодняшнее мероприятие еще больше сдружит два наших народа.
Похожие мысли высказали и представители посольств ФРГ и Нидерландов.
После торжеств всех участников разбивают на 5 групп. Одни идут на склад, другие - осматривают систему полива, технику хозяйства "Гранекс". Третьих ведут на экспериментальное поле. Любознательным экскурсантам организаторы дарят картофельные деньги - фриты, номинации от 1 до 10. В конце дня за них можно будет приобрести подарки.
- Здесь лучшие в Украине склады для хранения, - рассказывают. Воздух циркулирует с отверстий в полу. Наверху, под крышей стоят специальные вентиляторы, которые зимой не дают образовываться инею.
Однако самое интересное можно увидеть на поле. Картофель посажен высокими холмами. Среди холмика - кабель капельного орошения. Одетый в синюю футболку и темные брюки директор семенной компании "Солана" Игорь Завадский демонстрирует преимущества сорта "Бельмондо". Руками разворачивает куст. Аккуратно поднимает кабель капельного орошения. Тщательно разворачивает содержимое.
- Ну посчитайте, сколько здесь? 27 картофелин поместились в один куст, - говорит самодовольно. – Лишь несколько картоплинок имеют нетоварный вид - зеленое пятно. Фактически, в каждом кусте - от 3,5 до четырех килограммов. Вот видите картофелину. Кто угадает ее вес? Правильно - 400 граммов! Неправда, что на Западе такую большую картошку считают нетоварной.
- А что это за точки на ней? - спрашивают Игоря Александровича.
- Это специальные ячейки, которые свидетельствуют о том, что картофель имеет много влаги. Перед копанием ее перестанут поливать и они закроются сами.
- Вот чипсовый сорт "Опал". Он занимает 60% рынка чипсов. Картофель должен быть продолговатый. В Украине нет завода для его переработки. Везут и перерабатывают в Польше.
Директор украинского отделения нидерландской компании HZPC Игорь Чечитко демонстрирует новинку - сорт картофеля "Санред".
- Его плоды имеют очень красную кожицу, поэтому в переводе название сорта расшифровывается как "Красное солнце". Картофель новый до сих пор еще не зарегистрирован в Украине - рассказывает. Урожайностью и основными признаками напоминает старый сорт "Бэла Роса". Думаю, через несколько лет это будет один из самых популярных сортов в Украине.
Помещение склада переоборудовали под огромную столовую. Вместо стульев - обернутые тюки с соломой. Хозяева угощают домашними чипсами, картофельным пюре, салатом из помидоров и огурцов напитками и пивом.
После обеда на поле выезжает зеленый комбайн компаииї AVR, который копает картофель. За ним бегут фотокорреспонденты и снимают процесс.
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Всего на поле представлены 78 сортов от 8 украинских и иностранных компаний.
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