С одного куста выкопал 27 картофелин. С двух - ведро

 
Ексклюзивы
1/5
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2070
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1224
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3150
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7659
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1665
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11322
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1566
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 918
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 576
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
3
11
3
7
8
Заместителя мэра Черкасс заказал депутат: первые подробности спецоперации
Заместителя мэра Черкасс заказал депутат: первые подробности спецоперации
Задержали банду, похитившую и чуть не убившую интернет-провайдера
Задержали банду, похитившую и чуть не убившую интернет-провайдера
&quot;Бабушка, мне не хорошо, надо меня спасать&quot; - на лечение мальчика-сироты нужна помощь
"Бабушка, мне не хорошо, надо меня спасать" - на лечение мальчика-сироты нужна помощь
Кувшины и изразцы - в центре города раскопали старинную мастерскую
Кувшины и изразцы - в центре города раскопали старинную мастерскую
Задержали подозреваемого в гибели трех взрослых и 6-летнего мальчика
Задержали подозреваемого в гибели трех взрослых и 6-летнего мальчика
Видео
Все видео
"Не будет мэра - приеду" - Зеленский снова вспомнил о городском голове Черкасс
"Не будет мэра - приеду" - Зеленский снова вспомнил о городском голове Черкасс
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
После революции владельцев выгнали из дома - в райцентре разваливается 115-летний дворец
После революции владельцев выгнали из дома - в райцентре разваливается 115-летний дворец
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2196
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 594
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 891
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5805
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3366
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 765
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
вторник, 01 сентября 2020 10:58

С одного куста выкопал 27 картофелин. С двух - ведро

  Комментировать

Всеукраинский день картофеля отпраздновали в прошлый четверг в селе Деньги Золотоношского района. Здесь хозяйничает ООО "Гранекс-Черкассы", которым руководит бельгийский фермер Том Ван Гои. В Бельгии и Нидерландах - особое отношение к картофелю. Буквально на каждом шагу в городе или селе есть рестораны, специализирующиеся на блюдах из картофеля. Том Ван Гои пробурил несколько скважин, организовал капельный полив и выращивает картофель. А в этом году все продавцы качественных семян смогли посадить на поливном поле свои новые, проверенные или экспериментальные сорта. В общем посадили более 70 сортов. А теперь позвали гостей со всей Украины, чтобы они оценили урожай, гостеприимство хозяев и пообщались между собой.

Офис и тракторная бригада общества "Гранекс-Черкассы" за селом в чистом поле. Вдоль дороги на стерне от скошенного поля пшеницы ставят палатки участники праздника. Чего здесь только нет: предлагают качественный спутниковый анализ почв, новейшие минеральные удобрения и гербициды. Отдельно - участок с новой техникой - сортировочной линией или разбрасывателем, диски которого крутятся не наружу, а внутрь.

Больше всего людей у палаток с продавцами семенного картофеля. В модном зеленом шатре под цвет партии "Слуга народа" стоят сотрудники института картофелеводства. Они насыпают в мисочки картофель новых сортов
- Наш сорт картофеля "Княгиня" занял второе место по урожайности на этом экспериментальном поле, - рассказывает заведующий отделом реализации Светлана Шмунь. - "Княгиня" дала 81, 9 тонн с гектара. Она уступила только сорта "Аризона" с голландской компании "Агрико". В тех - 87,1 тонн. Третье место у сорта "Сенсейшен" от этой же компании - более 77 тонн. Говорит, что наша картошка не уступает лучшим иностранным сортам.

  Игорь Чечитко показывает картошку сорта "Бельмонда"
Игорь Чечитко показывает картошку сорта "Бельмонда"

Спрашиваю, как можно приобрести "Княгиню".
- С первого октября начинаем реализацию с нашей базы в поселке Немешаево Бородянского района Киевской области всем желающим, - рассказывает Светлана. - Единственное требование покупать партию не менее 20 килограммов. Отправляем ее "Новой почтой". Средняя стоимость семенного картофеля - около 20 гривен за килограмм. Правда, "Княгиня" выйдет вдвое дороже - по 40 гривен. Каталог можно посмотреть на нашем сайте.
- А вы не можете дать хотя бы одну картофелину на посадку, - просит какой-то дядя.
- Возьмете себе на поле. Сегодня будут копать экспериментальные образцы. Там можно набрать несколько клубней.

Сорт "Аризона" голландской компании "Агрико" дал 87,1 тонну с гектара

Между тем начинается официальная часть. Первым выступает Том Ван Гои. Надеется, что гостям понравится в Деньгах. Посол Бельгии в Украине Алекс Леннартс нашел общее в двух народов.
- И украинцы и бельгийцы имеют одну общую черту - они влюблены в картофелеводство. Думаю, сегодняшнее мероприятие еще больше сдружит два наших народа.
Похожие мысли высказали и представители посольств ФРГ и Нидерландов.

  Сбор картофеля комбайном
Сбор картофеля комбайном

После торжеств всех участников разбивают на 5 групп. Одни идут на склад, другие - осматривают систему полива, технику хозяйства "Гранекс". Третьих ведут на экспериментальное поле. Любознательным экскурсантам организаторы дарят картофельные деньги - фриты, номинации от 1 до 10. В конце дня за них можно будет приобрести подарки.
- Здесь лучшие в Украине склады для хранения, - рассказывают. Воздух циркулирует с отверстий в полу. Наверху, под крышей стоят специальные вентиляторы, которые зимой не дают образовываться инею.

Однако самое интересное можно увидеть на поле. Картофель посажен высокими холмами. Среди холмика - кабель капельного орошения. Одетый в синюю футболку и темные брюки директор семенной компании "Солана" Игорь Завадский демонстрирует преимущества сорта "Бельмондо". Руками разворачивает куст. Аккуратно поднимает кабель капельного орошения. Тщательно разворачивает содержимое.

  Директор компании "Солана" Игорь Завадский демонстрирует самую большую картофелину. Ее вес – 400 грамм
Директор компании "Солана" Игорь Завадский демонстрирует самую большую картофелину. Ее вес – 400 грамм

- Ну посчитайте, сколько здесь? 27 картофелин поместились в один куст, - говорит самодовольно. – Лишь несколько картоплинок имеют нетоварный вид - зеленое пятно. Фактически, в каждом кусте - от 3,5 до четырех килограммов. Вот видите картофелину. Кто угадает ее вес? Правильно - 400 граммов! Неправда, что на Западе такую ​​большую картошку считают нетоварной.
- А что это за точки на ней? - спрашивают Игоря Александровича.
- Это специальные ячейки, которые свидетельствуют о том, что картофель имеет много влаги. Перед копанием ее перестанут поливать и они закроются сами.

- Вот чипсовый сорт "Опал". Он занимает 60% рынка чипсов. Картофель должен быть продолговатый. В Украине нет завода для его переработки. Везут и перерабатывают в Польше.

Директор украинского отделения нидерландской компании HZPC Игорь Чечитко демонстрирует новинку - сорт картофеля "Санред".
- Его плоды имеют очень красную кожицу, поэтому в переводе название сорта расшифровывается как "Красное солнце". Картофель новый до сих пор еще не зарегистрирован в Украине - рассказывает. Урожайностью и основными признаками напоминает старый сорт "Бэла Роса". Думаю, через несколько лет это будет один из самых популярных сортов в Украине.

Помещение склада переоборудовали под огромную столовую. Вместо стульев - обернутые тюки с соломой. Хозяева угощают домашними чипсами, картофельным пюре, салатом из помидоров и огурцов напитками и пивом.

После обеда на поле выезжает зеленый комбайн компаииї AVR, который копает картофель. За ним бегут фотокорреспонденты и снимают процесс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"

Всего на поле представлены 78 сортов от 8 украинских и иностранных компаний.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С одного куста выкопал 27 картофелин. С двух - ведро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

Начал вещание крымскотатарский телеканал

Начало действовать соглашение с ЕС

Рынок газа: что нового появилось для потребителей

Смертную казнь заменили пожизненным заключением

Луганский аэропорт держал оборону 146 дней

Пьеса пробудила украинский народ

Землетрясения унесло жизни более 100 тыс. людей

Самое читаемое
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
5
 1 Просмотров: 64830
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
5
 Просмотров: 61393
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня 1 Просмотров: 8208
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
6
 Просмотров: 6543
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
5
 Просмотров: 6417
Черкассы
Андрей Стрихарский: В 2020 году в Черкасской области отремонтируют 234 км дорог и восстановят социально важные объекты
Андрей Стрихарский: В 2020 году в Черкасской области отремонтируют 234 км дорог и восстановят социально важные объекты Просмотров: 63
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
5
 6 Просмотров: 1530
"Не будет мэра - приеду" - Зеленский снова вспомнил о городском голове Черкасс
"Не будет мэра - приеду" - Зеленский снова вспомнил о городском голове Черкасс
 1 Просмотров: 774
Женщина расправилась с 70-летним мужем и пошла топиться
Женщина расправилась с 70-летним мужем и пошла топиться Просмотров: 837
Мужчина изнасиловал тещу
Мужчина изнасиловал тещу Просмотров: 3924
Больше всего комментируют
5
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
4
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
2
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
2
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
2
На мэра Одессы "слуги" выдвинут юмориста Филимонова
Голосов: 1591
Голосование Что Вас больше всего раздражает в Черкассах?
  • ямы на дорогах
  • бродячие собаки
  • мало общественных туалетов
  • хамство в общественном транспорте
  • очереди к врачу
  • лужи после дождя
  • свой вариант в коментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua