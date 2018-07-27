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суббота, 28 июля 2018 04:25

С крана течет ужас - на водоканале не сказали, когда ждать качественную воду
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Автор: Тетяна САРАХАН
  Винница: со скандалом обсудили подорожание воды, тарифы хотят поднять вдвое
Винница: со скандалом обсудили подорожание воды, тарифы хотят поднять вдвое

В Виннице прошли первые обсуждения пересмотра тарифов на водоснабжение и водоотведение.

На собрание зарегистрировались всего лишь 15 винничан. Они отметили, что вода некачественная. Ее даже технической назвать нельзя. Ужасный запах, вкус и цвет.

На качество воды, которая течет из кранов, влияет состояние водопроводных сетей. За них Водоканал не отвечает. Их владельцами являются горсовет.

"В этом году городской совет на ремонт водопроводов не выделило денег вообще. Хотя мы неоднократно обращались. В структуре тарифа нет денег на замену труб. Мы только тратим деньги на текущий ремонт", - заявила заместитель директора "Винницаоблводоканала" по экономическим вопросам Раиса Полторак.

Автор: Тетяна САРАХАН
  Винница: со скандалом обсудили подорожание воды, тарифы хотят поднять вдвое
Винница: со скандалом обсудили подорожание воды, тарифы хотят поднять вдвое

Присутствующие поинтересовались, когда же ждать качественную воду. Поскольку при технической они не собираются платить дальше. Готовы даже судиться. Вынуждены покупать воду дополнительно.

Автор: Тетяна САРАХАН
  Винница: со скандалом обсудили подорожание воды, тарифы хотят поднять вдвое
Винница: со скандалом обсудили подорожание воды, тарифы хотят поднять вдвое

"Вы не способны дать нам хорошую качественную воду. Тогда вас надо менять, если ничего за все годы не сделали. Я вынуждена покупать воду в бювете за 100 гривен, что я могла приготовить еду и выпить чаю без привкуса. С крана течет ужасы, грязная вода, которой даже подмыться нельзя. Я не буду платить по двойному тарифу, потому что нет денег. Я готова обращаться в суд, так как уровень моей жизни опустили ниже плинтуса ", - говорит Татьяна Никитюк.

Автор: Тетяна САРАХАН
  Винница: со скандалом обсудили подорожание воды, тарифы хотят поднять вдвое
Винница: со скандалом обсудили подорожание воды, тарифы хотят поднять вдвое

Однако люди так и не услышали утвердительного ответа от представителя "Облводоканалу", когда из труб потечет чистая качественная вода без неприятных запахов.

"Чтобы это сделать надо повышать тариф", - коротко ответила Раиса Полторак.

Автор: Тетяна САРАХАН
  Винница: со скандалом обсудили подорожание воды, тарифы хотят поднять вдвое
Винница: со скандалом обсудили подорожание воды, тарифы хотят поднять вдвое

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объяснили, что стотит за подорожанием воды во всех городах

В Виннице хотят поднять стоимость воды вдвое. Куб с водоотводом будет стоить почти 25 грн.

На "Водоканале" объясняют, что причина тому роста тарифов на енергоносители, на отопление, рост цен на реагенты, на горюче-смазочные материалы, материалов на ремонты, запчасти, рост минимальных гарантий в оплате труда, ростом стоимости услуг по подкачке холодной воды сторонними организациями.

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