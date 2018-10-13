С Киева в Днепр за 4,5 часа: построят 4-полосный автобан

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обещает до 2021 года построить 4 -полосный автобан из Днепра в Киев. Фото: epravda.com.ua

До 2021 года должен появиться 4-полосный автобан из Днепра в Киев.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире программы HATE NIGHT SHOW на 5 канале.

"Я только что вернулся из Днепра. И как раз осматривал дорогу, которая ведет на Киев. С теми темпами работ, при условии сохранения дорожного фонда, до 2021 года у нас появится 4-полосный автобан, который соединит Киев с Днепром", - сказал Омелян.

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"Впервые за десятилетия. Этого никогда не было вообще. И днепряне или киевляне смогут приехать из одной точки в другую за 4,5 часа. Сейчас они тратят на это 6-8 или даже больше часов времени каждый раз ", - добавил он.

Крупнейший в Европе строительный концерн Strabag заинтересован в строительстве дорог в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью Алексею Арестовичу.