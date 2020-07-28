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среда, 29 июля 2020 11:15

"С кем не поговоришь, каждый, как бриллиант" - учительница рассказала, как стала финалисткой премии Global Teacher Prize Ukraine
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Ольга Зелинская вошла в топ-20 финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine
Фото: Фото предоставила Ольга Зелинская
Ольга Зелинская вошла в топ-20 финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine
Ольга Зелинская вошла в топ-20 финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine
Ольга Зелинская вошла в топ-20 финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine
Ольга Зелинская вошла в топ-20 финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine

Ольга Зелинская из Львова учит школьников младших классов уже 31 год. Учительница применяет в обучении новейшие интерактивные методы работы. Проводит уроки-экскурсии, разнообразные упражнения, применяет информационно-коммуникационные технологии.

Одной из изюминок является метод театральной педагогики, где дети расслабляются и могут показать себя настоящими.

"Дети - это банк, в который ты что вкладываешь, такие проценты и получаешь. Каждые четыре года беру новых детей. Привыкла. Это, как состояние души. Муж говорит, что я старше 10 лет не виростаю. Вечно буду молода, потому что до 10-ти выросла и снова назад в детство ", - рассказывает Ольга Ивановна.

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В 2017 году она стала финалисткой премии Global Teacher Prize Ukraine.

"Сначала и не думала о том конкурсе. Увидела в интернете лозунг "Учителя важные" и разослала друзьям. Но дочери попалась информация и сказала, что я должна отправиться. Предложила, если она приедет из Киева, то я подумаю. Ребенок приехал и заставил поднять все свои наработки. На последних минутах подачи заявок я послала все в оргкомитет. Думаю, дадут сертификат участника, а мне по аттестации плюсом. И живу себе спокойно дальше ", - говорит Ольга Зелинская.

Через некоторое время учительнице сообщили, что она вошла в топ-20 и пригласили в Одессу на финал.

"Когда собралась наша двадцатка, то это стало для меня профессиональным подъемом. Ведь, живя в среде, где люди не очень заточены на прорыв и что-то новое, ты выглядишь белой вороной. А здесь с кем не поговоришь, каждый как бриллиант, со своими идеями и изюминками. С тех пор я начала ездить по образовательным фестивалям, конференциям, нашу двадцатку много куда приглашали. Была среди тренеров НУШ ".

В будущем Ольга Зелинская будет участвовать в украинском-польской образовательном онлайн-проекте "Краски обучения".

Global Teacher Prize Ukraine - ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальную премию основано в 2017 году ГС "Освитория" после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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