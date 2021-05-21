Русский язык не смогли отменить как второй региональный

Русский язык остался региональным в Николаевской области. Фото: Зеркало недели

Николаевский городской совет не отменил решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в городе.

Не хватило всего лишь пяти голосов, пишет местное издание "Никвести".

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, такие результаты позорны для депутатов. Он напомнил им о законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который является обязательным к исполнению.

"Лучшая слава для таких избранников – обнародование их фамилий и публичные объяснения избирателям. Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такую бездеятельность органов местного самоуправления", – написал омбудсмен в Facebook.

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Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель говорила, что в Украине существует "Украинский русский язык". Министр внутренних дел Арсен Аваков называл русский язык "Слобожанским".