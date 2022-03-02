Русские ударили ракетами по Белой Церкви. Целили в базу "Лукойла"

Россияне целили в нефтебазу "Лукойла", находящуюся в Белой Церкви. ФОТО: pexels.com

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Белая Церковь в Киевской области. Целились в нефтебазу компании "Лукойл".

Совладельцем "Лукойла" является российский олигарх Вагит Алекперов.

"Видно узнали (оккупанты. - Gazeta.ua), что в Украине собираются национализировать имущество российских олигархов и решили его уничтожить", - написал в собственном телеграмм-канале советник министр внутренних дел Антон Геращенко.

На место происшествия выехал городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий.

"Только что произошел ракетный удар по нашему городу. Взрыв произошел у "Горбатого моста" на базе ОСН. Обследуем место. Пока пострадавшие люди не обнаружены", - заявил мэр.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.