Рождественская сказка: бездомный одарил продавца кофе на 6 тыс грн

Винничанин Александр Мельничук стал героем настоящей рождественской сказки.

Автор: Татьяна САРАХАН Винничанин Александр Мельничук получил от бездомного-бизнесмена набор для приготовления кофе в песке, который стоит не менее 6 тыс.грн.

Человек прославился на всю Украину после случая, который произошел с ним на Рождество, 25 декабря. Бизнесмен, который выдал себя за бездомного, подарил кофейное оборудование и 10 кг зернового кофе бразильской арабики.

"Только одно оборудование стоит 5 тысяч гривен, а еще кофе на тысячу. После этого чуда поверил, что Санта Клаус существует", - говорит Gazeta.ua Александр Мельничук.

Автор: Татьяна САРАХАН Винничанин Александр Мельничук получил от бездомного-бизнесмена набор для приготовления кофе в песке, который стоит не менее 6 тыс.грн.

Бездомный на винницкой рождественской ярмарке продавал пирожки с пожеланиями, которые вложил в тесто вместо начинки.

"От него все отворачивались. И я отказался, потому что сладкого не ем. Зато предложил ему выпить вкусный кофе с кусочками чеснока. Он удивился, но согласился. Выпил, поблагодарил и ушел", - сказал Мельничук.

За два дня, 25 декабря, бездомный вернулся. Заехал на площадь ярмарки на роскошном "БМВ".

"Этот бездомный приходит в брендовой одежде, на который мене надо год работать или даже больше. Поздоровался. Говорит:" так понравился ваш кофе. Хочу сделать вам подарок. Вы единственный, кто угостил меня бесплатно на этой ярмарке ". Через мгновение вручает набор для приготовления кофе на песке. Шок. Даже не знал, как реагировать. Не ожидал, что такое может случиться еще и со мной", - говорит продавец кофе.

Автор: Татьяна САРАХАН Винничанин Александр Мельничук получил от бездомного-бизнесмена набор для приготовления кофе в песке, который стоит не менее 6 тыс.грн.

Кофейное оборудование Александр Мельничук будет использовать с весны. На пикниках будет варить кофе на песке для друзей.

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