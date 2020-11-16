Ровно не будет вводить карантин в следующие выходные

В Ровно отказались вводить карантин выходного дня в ближайшие субботу и воскресенье.

Решение приняли единогласно 16 ноября члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Ровенского городского совета Николай Прокопчук.

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Он также отметил, что дальнейшие решения будет принимать новый мэр Ровно, которого должны избрать 22 ноября.

Решение было принято после митинга предпринимателей против карантина выходного дня, в котором приняли участие более 100 представителей бизнеса.

С 14 ноября по всей территории Украины ввели карантин выходного дня. Он будет действовать в течение 6 выходных - 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября. Во Львове, Житомире, Черкассах, Тернополе, Одессе, Луцке - отказались вводить карантин.